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Este domingo vuelve el fútbol a primera división: sigue el Valencia - Celta en el Radioestadio Valenciano

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Este domingo vuelve el fútbol a primera división: sigue el Valencia - Celta en el Radioestadio Valenciano
Este domingo vuelve el fútbol a primera división: sigue el Valencia - Celta en el Radioestadio Valenciano | Onda Cero Valencia

El Valencia regresa a Mestalla con la obligación, como dijo Guido Rodríguez, de mirar hacia arriba y no hacia abajo, porque una victoria metería a los de Corberán en la lucha europea con Getafe, Real Sociedad, Osasuna, Athletic Club y el equipo de Giráldez.

Este domingo vive el Valencia Vs Celta de Vigo desde las cuatro menos cuarto de la tarde en la sintonía de Ondacero Valencia 90.9 FM, a través de nuestra página web, nuestra aplicación y nuestras redes sociales @OValencia.

Con la narración de Sergi Lópezy el análisis de Diego Soto, Javi Mera, Fran Naranjo, Santi Marín y Alejandro Sahuquillo.

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