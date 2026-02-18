RADIOESTADIO VALENCIANO

Este domingo vive el derbi autonómico entre Villarreal y Valencia desde La Cerámica en el Radioestadio Valenciano

Sigue todos los partidos del Valencia CF en Onda Cero Valencia

Este domingo vive el derbi autonómico entre Villarreal y Valencia desde La Cerámica en el Radioestadio Valenciano
Villarreal y Levante se ven las caras en dinámicas totalmente opuestas y con objetivos que nada tienen que ver. El Valencia lucha por salvar la categoría y el submarino por estar de nuevo en la Liga de Campeones.

Este domingo podrás vivir el derbi entre Villarreal y Valencia desde las ocho y media de la tarde en la sintonía de Ondacero Valencia 90.9 FM, a través de nuestra página web, nuestra aplicación y nuestras redes sociales @OValencia.

Con la narración de Víctor Lluch y el análisis de Santi Marín, Alejandro Sahuquillo, Diego Soto y Sergi López.

