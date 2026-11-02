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Este domingo sigue desde Mestalla el Valencia - Real Madrid en el Radioestadio Valenciano

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Este domingo sigue desde Mestalla el Valencia - Real Madrid en el Radioestadio Valenciano
Este domingo sigue desde Mestalla el Valencia - Real Madrid en el Radioestadio Valenciano | Onda Cero Valencia

El Valencia recibe al Real Madrid en Mestalla tras la victoria conseguida en Elche y la salida de los puestos de descenso a tan solo un partido.

Un partido que vivirás gracias a Honda Quadies Ibertectno y Renault Retail Group Valencia.

Este sábado vive el Valencia - Real Madrid en el Radioestadio Valenciano desde las ocho y media de la tarde en la sintonía de Ondacero Valencia 90.9 FM, a través de nuestra página web, nuestra aplicación y nuestras redes sociales @OValencia en X y @ondadeportivavalencia en Instagram.

Con la narración de Sergi López y el análisis de Santi Marín y Pablo Lara.

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