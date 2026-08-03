El Tardeo con la DO arrasa de nuevo: llena el Patio de Armas de Requena y recauda 1.400€ para AMACMA D8

El Patio de Armas del Castillo de Requena volvió a convertirse el pasado viernes en el gran punto de encuentro del vino, la gastronomía y la música con la celebración de una nueva edición del Tardeo con la DO Utiel-Requena. En un año especialmente significativo para el municipio, reconocido como Ciudad Española del Vino 2026, el evento volvió a congregar a cientos de personas, consolidándose como una de las citas imprescindibles del verano.

La jornada reunió a 20 bodegas de la Denominación de Origen Utiel-Requena que ofrecieron al público degustaciones de una amplia representación de los vinos del territorio. En esta edición participaron Bodega Palmera, Bruno Murciano, Coviñas, Vinícola Requenense, Set Vins de Muntanya, Raíces Ibéricas, Viña de Eufemia, Bodegas Utielanas, Vinea Clausa, Las Mercedes del Cabriel, La Picaraza, Bodegas Del Valle, Vera de Estenas, Vinos y Sabores Ecológicos, Latorre Agrovinícola, Bodegas Lupanda, Marqués del Atrio, Bodegas Vegalfaro, Bodegas Vibe y Bodegas Rodeno.

El Tardeo con la DO | Ondacero

La propuesta gastronómica estuvo a cargo de Horno Iranzo, Carnicería Isidora, Anau Catering y Carnicería El Vaquero, que ofrecieron una variada selección de elaboraciones km0 para maridar con los vinos de la DO. La velada estuvo amenizada por la actuación de Señor Miyagi Rock Band que volvió a conquistar al público con su directo, mientras que DJ Petite mantuvo el ambiente festivo durante toda la noche.

Uno de los momentos más destacados de la jornada volvió a ser su carácter solidario. Gracias a la colaboración de AMACMA D8 y a la implicación de los asistentes, la rifa solidaria permitió recaudar 1.400 euros que se destinarán a apoyar la labor que la asociación desarrolla en la comarca con mujeres afectadas por cáncer de mama y otros cánceres ginecológicos.

El Tardeo con la DO | Ondacero

"El Tardeo con la DO demuestra, una vez más, que nuestros vinos son un punto de encuentro para disfrutar, compartir y poner en valor todo lo que representa nuestro territorio. La magnífica respuesta del público y el éxito de la iniciativa solidaria reflejan el compromiso de la sociedad con nuestras bodegas y con causas que merecen todo nuestro apoyo." José Miguel Medina, Presidente de la DO Utiel-Requena.

Con iniciativas como el Tardeo con la DO, la Denominación de Origen Utiel-Requena sigue impulsando la cultura del vino y contribuyendo a la programación de Requena Ciudad Española del Vino 2026, reforzando el papel del municipio como referente del vino y del enoturismo.

Desde el Consejo Regulador de la DO Utiel-Requena agradecemos la implicación de las 20 bodegas participantes, de los establecimientos gastronómicos, artistas, voluntariado, AMACMA D8 y de todas las personas que llenaron el Patio de Armas contribuyendo a que esta edición volviera a ser un éxito.