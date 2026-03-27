Profesionales sanitarios, gestores y pacientes se unen por primera vez en España en la “Alianza Estratégica para la Salud Vascular”

Madrid, 26 de marzo de 2026 – Las diez entidades sanitarias que constituyen la Alianza Estratégica para la Salud Vascular (AESV) han presentado hoy el Manifiesto en Defensa de la Salud Vascular, un llamamiento urgente que pretende situar en la agenda pública una de las mayores amenazas de salud en España: las enfermedades vasculares, causan cada año la muerte de más más de 113.000 personas. Suponen la cuarta parte, un 26 %, de los fallecimientos.

Representantes de sociedades científicas, organizaciones profesionales y de pacientes han venido trabajando conjuntamente desde el mes de octubre, analizando la situación de la salud vascular, su extremada importancia y la necesidad de concienciar a las administraciones sanitarias, los profesionales de la salud y los pacientes para que la valoren y le dediquen la atención que merece.

Con el apoyo de Servier España, la AESV reúne por primera vez en España a un grupo muy amplio y multidisciplinar de entidades con el fin de abordar de forma coordinada la salud vascular. Entre las sociedades científicas se encuentran la Sociedad Española de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular, la Sociedad Española de Cardiología, la Sociedad Española de Directivos de la Salud, la Sociedad Española de Medicina Interna y la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria. Representan a los pacientes el Foro Español de Pacientes y la Organización de Pacientes de la Fundación Española de Corazón. También forman parte de la Alianza el Consejo General de

Colegios Oficiales de Farmacéuticos, el Consejo General de Enfermería, así como el Observatorio de la Adherencia Terapéutica (Grupo OAT).

Hacia la salud vascular a través de la adherencia terapéutica

Las enfermedades crónicas vasculares —que incluyen la patología cardiovascular, arterial periférica, cerebrovascular, enfermedad venosa crónica o complicaciones como el pie diabético— afectan cada día a más personas y tienen un impacto enorme, aunque, paradójicamente, su visibilidad social continúa siendo mínima. “Estamos ante una de las principales causas de muerte en nuestro país. La salud vascular debe dejar de ser invisible y convertirse en una prioridad real de las políticas sanitarias”, subrayó el Dr. José Ramón March, representante de la AESV en la rueda de prensa.

Además, al tratarse a menudo de patologías silenciosas o de evolución progresiva, los retrasos en el diagnóstico y la falta de continuidad y persistencia en los tratamientos se traducen en complicaciones y hospitalizaciones que podrían haberse evitado, así como en un mayor consumo de recursos sanitarios. Por ello, la Alianza insiste con contundencia en que “la adherencia terapéutica es un factor fundamental y debe ser considerada esencial para la eficiencia del sistema”, según afirmó la Dra. Raquel Varas Doval, durante la rueda de prensa. Precisamente teniendo en cuenta que el 27 de marzo se celebra el Día Mundial de la Adherencia Terapéutica, la AESV ha querido recordar en rueda de prensa que “el cumplimiento del tratamiento no es una variable exclusivamente individual, sino un elemento esencial para la eficiencia del sistema y de la gobernanza sanitaria. Por eso, las administraciones deben integrar la adherencia como un indicador clave de gestión, dado su impacto directo en la reducción de hospitalizaciones evitables y costes públicos”.

Un manifiesto con diez prioridades para cambiar el modelo

El Manifiesto en Defensa de la Salud Vascular recoge un decálogo de principios estratégicos para impulsar una atención vascular de vanguardia, fundamentada en la equidad, la efectividad y la orientación a resultados.

Entre sus ejes, la Alianza subraya la necesidad de reconocer la salud vascular como una prioridad política y sanitaria, adoptar modelos de atención coordinada que aborden de forma conjunta los factores de riesgo, situar al paciente como actor corresponsable de su tratamiento, y combatir dos barreras estructurales que siguen condicionando los resultados: la falta de adherencia y la inercia diagnóstica y terapéutica. “Los pacientes conviven con estas enfermedades sin ser plenamente conscientes del riesgo real. Necesitamos información clara, seguimiento y un sistema que no deje al paciente solo en el camino”, reclamó durante la rueda de prensa Maite San Saturnino, representante de pacientes en la rueda de prensa.

El decálogo también insiste en la urgencia de impulsar estrategias de comunicación permanentes —y no campañas aisladas— que activen la acción ciudadana y conciencien sobre la gravedad real del riesgo vascular, especialmente en poblaciones con bajo cumplimiento”. La AESV insiste en que “la enfermedad vascular debe dejar de ser una amenaza silenciosa y pasar a convertirse en un asunto prioritario para la ciudadanía, los profesionales sanitarios y los decisores”.

El director médico de Servier España, Rubén Marques, subrayó en la rueda de prensa que el Manifiesto en Defensa de la Salud Vascular “es una iniciativa largamente esperada, que presenta prioridades claras y necesarias para avanzar en la mejora de la salud vascular en nuestro país. El momento para actuar es ahora, y a través de un enfoque integral que pone al paciente en el centro, tenemos la oportunidad de cambiar la realidad de miles de personas, reducir los costos asociados y, lo más importante, salvar vidas.”

Prevenir para sostener: el coste de la enfermedad vascular

La Alianza recuerda además que el impacto de la enfermedad vascular crónica no es solo clínico, sino también social y económico. Aunque las cifras varían, hay unanimidad en que el coste del impacto es elevadísimo. Según la Escuela Andaluza de Salud Pública, los gastos directos e indirectos asociados a la enfermedad vascular representan el 0,7 % del PIB (más de 8.400 millones de euros), el 9 % del gasto sanitario global. Si esto es así, en la Comunidad Valenciana la cifra se aproxima a los 1.000 millones de euros. Estas enfermedades son la mayor carga económica para los sistemas sanitarios tanto en nuestro país como en la UE. De ahí que se insista en que “invertir en prevención, continuidad asistencial y mejora de la adherencia no es únicamente una decisión clínica, sino una medida de eficiencia y sostenibilidad”.

El Manifiesto finaliza con una clara llamada de atención: “La inversión en estrategias de prevención y adherencia es una decisión de alta rentabilidad social y económica que salva vidas”. Por eso —concluye— “las instancias políticas han de legislar teniendo en cuenta la necesidad de reducir la variabilidad territorial y de garantizar estándares homogéneos de atención, de modo que la salud vascular sea un objetivo transversal en todos los planes de salud del Estado”

El Manifiesto sintetizado en 10 puntos esenciales 1. La salud vascular debe ser una prioridad de las políticas sanitarias. 2. Es necesario priorizar la salud vascular como desafío estructural. 3. Implicación activa, rol activo y centralidad del paciente vascular. 4. La adherencia terapéutica es un factor fundamental y debe ser considerada esencial para la eficiencia del sistema. 5. La adherencia terapéutica es un indicador de calidad asistencial. 6. Concienciación social e institucional sostenida. 7. Medicamentos en combinación a dosis fijas y los sistemas personalizados de dosificación. 8. Erradicar la inercia diagnóstica y terapéutica. 9. Adoptar un modelo de atención multidisciplinar integral. 10. Compromiso político con la equidad y la eficiencia.

Sobre la ALIANZA ESTRATÉGICA PARA LA SALUD VASCULAR

Profesionales de la gestión sanitaria, la medicina, la farmacia y la enfermería, sociedades científicas y asociaciones de pacientes se han reunido por primera vez en España en un espacio común de diálogo y reflexión, con el objetivo compartido de avanzar en el conocimiento y el abordaje integral de la salud vascular.

Servier España se siente orgullosa de haber promovido y colaborado en esta Alianza, convencidos de que la colaboración entre todos los agentes implicados es clave para mejorar la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades vasculares, y para contribuir de forma tangible a una mejor salud y calidad de vida de la población.