Una delegación valenciana participa en la creación de la primera mesa municipal contra la trata de personas en Dajabón, Republica Dominicana

Una delegación de la ONGD Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP - PV) ha participado en el acto oficial de conformación de la primera Mesa Municipal contra la Trata de Personas llevado a cabo ayer en Dajabón, municipio dominicano fronterizo con Haití.

"Se trata de una iniciativa pionera destinada a fortalecer la prevención, detección y atención a víctimas de trata, especialmente niñas, niños y adolescentes, en Dajabón, una de las zonas más sensibles de la frontera dominico-haitiana.

Esta mesa se constituye como un esfuerzo coordinado, local y sostenido para establecer una estrategia municipal en uno de los territorios del país donde la trata de personas tiene un impacto especialmente alto”, explica Rafa Palomino, coordinador de Asamblea de

Cooperación por la Paz en la región del Caribe.

En Dajabón, los flujos de movilidad humana son constantes y existen dinámicas transfronterizas, actividades económicas informales y contextos de vulnerabilidad que pueden ser aprovechados por redes vinculadas a la explotación de personas. “En comunidades donde la unión temprana, el trabajo doméstico no remunerado o las falsas promesas de mejora económica se perciben como salidas legítimas a la pobreza, desmontar la normalización del abuso exige tiempo, escucha y presencia sostenida”, añade Palomino.

MESA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS EN REPÚBLICA DOMINICANA | ondacero.es

“La finalidad es llevar los planteamientos del Plan Nacional contra la Trata a los municipios, para su descentralización e implementación local. En el caso de Dajabón, es además un instrumento de gran relevancia de coordinación interinstitucional para dar una respuesta efectiva en la prevención y protección frente a la trata”, afirma Alba Rodríguez, Directora Ejecutiva de Save The Children República Dominicana.

La captación online, las falsas promesas de trabajo o de una mejor calidad de vida, así como la vulnerabilidad extrema de las niñas, niños y adolescentes migrantes procedentes de Haití, son algunos de los temas que las ONGDs han trabajado en esta región dominicana durante los últimos dos años.

“Hemos roto el silencio. Hemos combatido al principal aliado de la trata, que es el silencio cómplice. Y lo hemos hecho de forma coordinada. Ahora, debemos responsabilizarnos de hacer sostenible la mesa municipal contra la trata”, señala Maireny Santos, psicóloga y técnica del proyecto en Dajabón.

MESA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS EN REPÚBLICA DOMINICANA | ondacero.es

Además de la creación de la mesa municipal, las organizaciones han puesto en marcha actividades de sensibilización con niñas y adolescentes vulnerables, centros educativos, comités de protección local y redes de espacios seguros. Más de 300 niñas, adolescentes y mujeres han participado en los ciclos formativos sobre derechos humanos, igualdad de género, prevención de violencia y trata organizados durante el último año. El 35% han sido personas migrantes o de ascendencia haitiana.

Así mismo, las organizaciones han acompañado a los cuerpos de seguridad (CESFRONT) y responsables de migración (Dirección General de Migración y CONANI) en la formación sobre trata y la legislación vigente en República Dominicana con el objetivo de mejorar y garantizar una atención integral, así como el acceso adecuado de las víctimas a la justicia y a la restitución de derechos.

En el marco del proyecto, las organizaciones han trabajado también con el gremio de los transportistas y comerciantes, para evitar que sean un eslabón de la cadena de trata y se conviertan en aliados de la solución, así como con otros actores comunitarios implicados en la prevención, detección y atención a las víctimas.

Entre los principales resultados del proyecto destacan también la elaboración de una Ruta Crítica de Atención a las Víctimas que propone la articulación e implicación institucional para la detección, protección inmediata, evaluación integral, referimiento e investigación, seguimiento y protección y prevención y sensibilización de la trata. Esta Ruta Crítica se inserta dentro del Plan Operativo Municipal contra la Trata de Personas 2025-2028. Todo este trabajo se ha realizado en el marco de un proyecto de cooperación internacional al desarrollo financiado por la Dirección General de Inclusión y Cooperación al Desarollo de la Generalitat Valenciana.