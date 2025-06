Octopus Energy amplía su sede en Valencia para acompañar su crecimiento y consolidación en España

Actualmente, Octopus Energy cuenta con:

1.700 m² de oficinas en la calle Pintor Sorolla, donde se ubican más de 150 puestos de trabajo.

1.200 m² adicionales en la nueva sede, que incluyen 105 nuevos puestos y una planta destinada exclusivamente a la formación interna, la denominada Octo-Academy.

Una nave logística en Paterna —anteriormente ubicada en Sedaví— que da soporte al equipo de instalaciones (services), compuesto por más de 20 profesionales.

Más del 50% del equipo de Octopus Energy trabaja desde Valencia. La plantilla se caracteriza por su diversidad, con más de 17 nacionalidades representadas y perfiles que abarcan desde especialistas en atención al cliente hasta ingenieros/as, técnicos/as de instalaciones de paneles y cargadores para VE, analistas de datos y profesionales del ámbito del marketing.

La empresa ha recibido más de 60.000 solicitudes de empleo en el último año, reflejo del interés por formar parte de un proyecto con un fuerte propósito: revolucionar el sector energético apostando por la innovación, la sostenibilidad y el bienestar de las personas.

Octopus Energy ya supera los 460 empleados en España, y prevé cerrar el año por encima de los 600. Este crecimiento sostenido ha venido acompañado de un fuerte compromiso con la cultura corporativa, que ha sido reconocido con el certificado Great Place to Work y su inclusión en el ranking de Best Places to Work en su primer año de participación.

La nueva sede de Valencia se suma al desarrollo de los centros logísticos de la compañía en distintas ciudades del país, incluyendo Santiago de Compostela, Bilbao, Madrid, Barcelona, Alicante, Sevilla y Granada, consolidando así su presencia a nivel nacional.

En abril de 2025, la compañía alcanzó los 300.000 clientes en España, coincidiendo con su tercer aniversario. Un hito que confirma la consolidación de Octopus Energy como uno de los actores más relevantes del mercado energético español, con una propuesta centrada en las personas, la excelencia operativa y el compromiso social.