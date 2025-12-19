El mayor miedo de los padres ante el uso de las pantallas de sus hijos no es el tiempo, sino el contenido y el algoritmo

Bonaire, centro comercial de referencia en la Comunidad Valenciana, ha extraído las principales conclusiones de la campaña “Zona Cero Pantallas”, que realizó para sensibilizar sobre el uso de dispositivos digitales en la infancia. Bajo el lema “Desconectar para reconectar”, se desarrollaron iniciativas enfocadas en dar herramientas a las familias para fomentar el buen uso de las pantallas, disfrutar de un tiempo de calidad y reconectar en familia.

Durante los días que el evento tuvo lugar en Bonaire se lanzó un reto de desconexión a las familias, dejando sus móviles aparcados durante el tiempo que estuvieran en el centro comercial. Gracias a la implicación de más de 340 familias, la iniciativa ha conseguido acumular 9.187 minutos sin pantallas, el equivalente a más de 6 días. En ese tiempo, padres e hijos depositaron voluntariamente sus dispositivos en taquillas y participaron en actividades, juegos y talleres organizados en el propio centro, para disfrutar de un tiempo de calidad y reconectar en familia.

La campaña se ha consolidado como un espacio de escucha activa a familias y ha contado con la participación en Bonaire de Lucía Galán Bertrand, conocida como Lucía, Mi Pediatra, médica especializada en pediatría, divulgadora y autora de varios libros de referencia sobre crianza y salud infantil. Reconocida por su cercanía y rigor, Lucía combina su experiencia médica con un lenguaje claro y empático, y llega a miles de familias a través de sus redes sociales, conferencias y publicaciones.

Asimismo, la iniciativa ha contado con la participación de expertos como Isabel Cuesta (“Una madre molona”), Rafa Guerrero, Sara Noguera (“Kimudi”), Alberto Soler y el pediatra Hugo Rodrigues, que han participado en distintos centros de Castellana. Gracias a estos encuentros, las familias han podido conocer de primera mano los efectos del uso excesivo de pantallas y acceder a herramientas prácticas para acompañar a sus hijos hacia un entorno digital más equilibrado y seguro.

Distancia emocional, no detección de problemas y la sustitución de la comunicación como principales preocupaciones

De estos encuentros se desprende una conclusión compartida: el debate no es pantallas sí o no, sino cómo acompañar su uso desde el criterio, el ejemplo y la coherencia familiar. Durante las charlas realizadas en Bonaire, como en el resto de centros comerciales en España y Portugal en los que se desarrolló la iniciativa, coinciden en que el mayor temor de los padres no se centra únicamente en el tiempo de uso, sino en la falta de control sobre los contenidos, la exposición a mensajes inapropiados y el papel de los algoritmos, que muestran contenidos sin que el menor los busque activamente.

Las familias han manifestado preocupaciones comunes que se repiten independientemente del contexto social o educativo. Entre ellas, destacan la sensación de distancia emocional, el miedo a que el móvil sustituya la comunicación en casa y la dificultad para detectar a tiempo problemas emocionales, cambios de humor o situaciones de aislamiento.

El tiempo frente a las pantallas sigue siendo un foco de tensión en muchos hogares. Los padres reconocen dificultades para poner límites sin generar conflicto, una sensación creciente de dependencia, así como el impacto del uso nocturno del móvil en el sueño, el estudio y el estado de ánimo de los menores. A ello se suman las dudas constantes sobre la edad adecuada para el primer móvil o el acceso a redes sociales, en un entorno marcado por la comparación social y la presión del “todos lo tienen”.

Acompañamiento, ejemplo y vínculo, factores clave

Los expertos también compartieron pautas de actuación, coincidiendo en que el uso de pantallas en la infancia responde en muchos casos a factores estructurales y emocionales, como la conciliación laboral, el cansancio o la falta de redes de apoyo, y no a una falta de interés por parte de las familias.

Por ello, recomiendan empezar por el ejemplo adulto, ya que la reducción del uso de pantallas por parte de los padres tiene un impacto mayor que cualquier norma. Entre las pautas consensuadas destacan establecer pocas normas claras y estables, como evitar pantallas en las comidas, durante el estudio o por la noche, y retrasar en lo posible el acceso a smartphones y redes sociales.

En la adolescencia, los expertos subrayan la importancia de priorizar el vínculo frente al control, fomentar la conversación, ofrecer alternativas saludables al ocio digital y acompañar a los menores ante cualquier dificultad, entendiendo el error como parte natural del aprendizaje.

‘Zona Cero Pantallas’ deja aprendizajes y experiencias familiares en formato documental y pódcast

Como cierre de la iniciativa, desarrollada y puesta en marcha por Kranz, Castellana Properties propietaria del centro comercial ha presentado el documental “Zona Cero Pantallas”, que recoge los testimonios de los expertos y las principales conclusiones de toda la iniciativa a nivel internacional. Además, todas las charlas y mesas redondas, incluidas las realizadas en Bonaire están disponibles en abierto en el pódcast homónimo, accesible en Spotify, YouTube.

