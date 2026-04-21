Más de uno Valencia desde el Foro de Empleo UPV 2026

El Foro de Empleo de la Universitat Politècnica de València (UPV) 2026 se consolida como uno de los principales eventos de empleabilidad universitaria en España. Este encuentro anual reúne a estudiantes, titulados y empresas con el objetivo de facilitar la inserción laboral, el networking y el desarrollo profesional.

Un evento clave para la empleabilidad

El Foro de Empleo UPV es una feria de salidas profesionales que actúa como punto de encuentro entre el mundo académico y el empresarial. Su finalidad principal es poner en contacto directo a estudiantes y recién graduados con empresas e instituciones que buscan incorporar talento joven a sus equipos. (UPV)

A lo largo de más de dos décadas de trayectoria, este evento se ha convertido en una referencia dentro del ámbito universitario, destacando por su alta participación y el impacto en la empleabilidad de los asistentes.

Fechas y localización en 2026

La edición de 2026 se celebrará los días 6 y 7 de mayo en el campus de Vera (Valencia), en horario de 10:00 a 18:00 horas. (foroempleo.webs.upv.es)

Además, el foro se extiende a otros campus de la UPV, como Alcoy y Gandía, donde también se organizan actividades similares adaptadas al entorno local.

Participación y cifras destacadas

El Foro de Empleo UPV destaca por su elevada participación empresarial. En ediciones recientes:

Más de 225 empresas e instituciones participan activamente. (UPV)

Se recogen decenas de miles de currículums, superando los 41.000 en 2025. (UPV)

Miles de estudiantes acuden cada año en busca de oportunidades laborales. (UPV)

Estos datos reflejan la importancia del evento como plataforma de acceso al mercado laboral.

Actividades y oportunidades

El foro no se limita a la presencia de stands empresariales. Incluye una amplia variedad de actividades orientadas a mejorar la empleabilidad:

Contacto directo con responsables de recursos humanos

Presentación de ofertas de empleo y prácticas

Talleres de orientación profesional

Revisión de currículum y simulaciones de entrevistas

En la semana previa al evento, se organizan actividades preparatorias como el Interview Lab o sesiones de mejora de la huella digital, que ayudan a los estudiantes a optimizar su perfil profesional. (UPV)

Un puente entre universidad y empresa

El Foro de Empleo UPV permite a las empresas disponer de espacios propios para captar talento y reforzar su relación con la universidad, contribuyendo también a su responsabilidad social corporativa. (UPV)

Para los estudiantes, supone una oportunidad única de establecer contactos, conocer las demandas reales del mercado laboral y acceder a sus primeras experiencias profesionales.

Conclusión

El Foro de Empleo UPV 2026 representa mucho más que una feria: es una herramienta estratégica para la inserción laboral y el desarrollo profesional de los jóvenes universitarios. Su capacidad para reunir talento y empresas en un mismo espacio lo convierte en un evento imprescindible para quienes buscan dar el salto al mundo laboral.