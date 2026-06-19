OFRECIDO POR ITE

ITE organiza la jornada “Wearables autosuficientes y biosensores inteligentes para la monitorización de la salud”

Te esperamos el 30 de junio en las instalaciones del ITE para departir sobre todas estas novedades y hacer networking con participantes y asistentes que seguro pasaremos una mañana muy fructífera.

ondacero.es

Valencia |

ITE organiza la jornada “Wearables autosuficientes y biosensores inteligentes para la monitorización de la salud”
ITE organiza la jornada “Wearables autosuficientes y biosensores inteligentes para la monitorización de la salud” | ondacero.es

La tecnología inteligente ha venido para quedarse. Si quieres descubrir todo lo que pueden aportar sensores inteligentes al sector del deporte y de la salud, no te pierdas esta jornada en la que presentaremos resultados disruptivos que te sorprenderán y hablaremos de su aplicación en una mesa redonda en la que participarán voces referentes del sector.

Agenda:

Jornada técnica: “Wearables autosuficientes y biosensores inteligentes para la monitorización de la salud”

Agenda del evento

09:45 – 10:00 | Recepción de asistentes

10:00 – 10:10 | Apertura jornada

Presentación de la jornada, Economía3.

10:10 – 10:30 | Presentación del proyecto SELF-SENS, Beatriz Lucas, investigadora principal de SELF-SENS en ITE.

10:30 – 11:15 | Mesa redonda: Wearables autosuficientes y biosensores inteligentes

Debate con expertos del ámbito de la investigación, industria tecnológica, salud y deporte sobre:

Ponentes:

Laura García Carmona, investigadora de SELFSENS y responsable línea Biotecnología de ITE.

Paloma Gisbert, investigadora de SELFSENS en AITEX

Clúster del deporte, Enrique Alcántara

Javier Soriano, CEO de BLAUTIC, empresa de tecnología wearable.

11:15 – 11:30 | Turno de preguntas

11:30 – 12:00 | Café networking

12:00 | Cierre de la jornada

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