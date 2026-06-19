ITE organiza la jornada “Wearables autosuficientes y biosensores inteligentes para la monitorización de la salud”

La tecnología inteligente ha venido para quedarse. Si quieres descubrir todo lo que pueden aportar sensores inteligentes al sector del deporte y de la salud, no te pierdas esta jornada en la que presentaremos resultados disruptivos que te sorprenderán y hablaremos de su aplicación en una mesa redonda en la que participarán voces referentes del sector.
Agenda:
Jornada técnica: “Wearables autosuficientes y biosensores inteligentes para la monitorización de la salud”
Agenda del evento
09:45 – 10:00 | Recepción de asistentes
10:00 – 10:10 | Apertura jornada
Presentación de la jornada, Economía3.
10:10 – 10:30 | Presentación del proyecto SELF-SENS, Beatriz Lucas, investigadora principal de SELF-SENS en ITE.
10:30 – 11:15 | Mesa redonda: Wearables autosuficientes y biosensores inteligentes
Debate con expertos del ámbito de la investigación, industria tecnológica, salud y deporte sobre:
Ponentes:
Laura García Carmona, investigadora de SELFSENS y responsable línea Biotecnología de ITE.
Paloma Gisbert, investigadora de SELFSENS en AITEX
Clúster del deporte, Enrique Alcántara
Javier Soriano, CEO de BLAUTIC, empresa de tecnología wearable.
11:15 – 11:30 | Turno de preguntas
11:30 – 12:00 | Café networking
12:00 | Cierre de la jornada