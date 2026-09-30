Hostelería Valencia distingue la capitalidad de Requena Ciudad Española del Vino

El Diputado de Turismo València, Pedro Cuesta, fue el encargado de entregar esta distinción a María José Martín, concejala de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Requena y Lucio Cabrera, concejal de Agricultura de este consistorio que ha puesto en valor “esto supone recoger el fruto del trabajo de muchos años, porque en Requena no fabricamos, cultivamos. Cultivamos como el buen vino que han elaborado con devoción durante generaciones y generaciones nuestros agricultores. Cultivamos territorio, cultura, tradición, historia, naturaleza, enología y gastronomía a raudales. Es por ello que cuando visitas Requena quieres volver, porque tiene alma. Un alma natural que te envuelve”, ha señalado Lucio Cabrera que ha querido agradecer a su compañera en el consistorio requémense su presencia “porque es un ejemplo de que caminando juntos”.

Requena ciudad española del vino | ondacero.es

Por último, el concejal de agricultura querido brindar “por este premio con todos los requenenses por lo que somos y por lo que todavía podemos llegar a ser”. Por su parte María José Martín, concejala de Turismo de Requena se limitó a invitar a los presentes a su ciudad señalando que “tenéis las puertas de Requena abiertas. Visitarnos, porque el que visita Requena queda seducido para siempre"

Este reconocimiento de la Hosteleria Valencia supone un aliciente más para que la capitalidad de Requena Ciudad Española del Vino siga proyectando la imagen de Requena más allá de nuestras fronteras.