Global Omnium impulsa la purificación sostenible del biogás en depuradoras con el proyecto europeo LIFE GreenCouple

Global Omnium, a través de su área de innovación, coordina el proyecto europeo LIFE GreenCouple, una iniciativa orientada al desarrollo de soluciones innovadoras para la purificación sostenible del biogás en estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) y plantas de digestión anaerobia agroindustriales.

Actualmente, solo el 10% de las depuradoras europeas producen biogás, debido principalmente a la descentralización de las EDAR, con diversos tamaños que condiciona la viabilidad económica de la digestión anaerobia. En este contexto, LIFE GreenCouple busca optimizar la digestión anaerobia mediante un sistema de bajo coste y alta eficiencia, facilitando que más instalaciones puedan avanzar hacia modelos de economía circular.

La solución desarrollada se basa en la integración de dos biotecnologías que trabajan de forma conjunta. Por un lado, los humedales artificiales permiten tratar la fracción líquida del digestato, eliminando fósforo y contaminantes emergentes y generando una corriente rica en nitratos. Por otro, un biorreactor de biomasa suspendida utiliza este efluente rico en nitratos para eliminar de forma biológica el sulfuro de hidrógeno (H₂S) presente en el biogás, evitando el uso de métodos de purificación químicos o físicos más costosos y permitiendo recuperar parte del azufre (que puede valorizarse en agricultura).

Este enfoque permite mejorar la calidad del digestato anaerobio tratado y del biogás, además de reducir los costes de operación y contribuir a que las depuradoras evolucionen hacia instalaciones capaces de generar energía limpia de forma sostenible, creando ecosistemas y potenciando la biodiversidad con el uso de humedales artificiales.

La solución será escalada y validada en tres plantas piloto ubicadas en España e Irlanda, con el objetivo de demostrar su viabilidad técnica, económica y ambiental en condiciones reales de operación.

El proyecto LIFE GreenCouple está cofinanciado por el Programa LIFE de la Unión Europea y cuenta con la participación de un consorcio internacional formado por Global Omnium Medioambiente, Empresa General Valenciana del Agua (EGEVASA), la Universitat de València con el Instituto Cavanilles, RINA Consulting, BIA Energy y la Universidad Técnica de Dinamarca (DTU).

Sobre el proyecto LIFE GreenCouple

LIFE GreenCouple es una iniciativa europea orientada a mejorar la sostenibilidad y eficiencia de las estaciones depuradoras mediante la integración de soluciones basadas en la naturaleza y tecnologías innovadoras para la producción de energía limpia.

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Referencia: LIFE24-ENV-ES-LIFE-GreenCouple/101214610