FestIN abrirá las puertas a la cultura y la gastronomía en una nueva edición en València del 17 al 26 de abril

Hoy se han abierto las reservas para una nueva edición de FestIN, el Fes9val de Cultura & Gastronomía de València. El evento gastro cultural de referencia, que se desarrolla en lugares emblemá9cos donde los asistentes pueden disfrutar al mismo tiempo de una exclusiva oferta cultural maridada con una experiencia gastronómica.

En la presentación han par9cipado Paula Llobet, concejala de Turismo, Innovación e Inversiones en el Ayuntamiento de València; el secretario autonómico de Turismo, José Manuel Camarero; y el director del Palau de la Música, Vicent Llimerá. Asimismo, han asis9do el concejal de Cultura y Patrimonio, José Luis Moreno, el diputado de Turismo, Pedro Cuesta.

FestIN tendrá lugar del 17 al 26 de abril en 22 espacios de València, Gandía y Riba-roja del Turia. Cada sede ofrecerá una propuesta par9cular, creando un calendario de eventos para acercar al público de una manera diferente la cultura y la gastronomía, y ofreciendo experiencias únicas e irrepe9bles que ya están disponibles en la web del certamen. Entre otras, hay experiencias como la visita a la exposición A media lumbre del IVAM, con aperi9vo diseñado por Carito Lourenço (Fierro) inspirado en los materiales y oficios de la exposición. En el Centre del Carme, el imaginario visual de Chema Madoz se encuentra con la crea9vidad culinaria de Begoña Rodrigo (La Salita) en una propuesta que difumina los límites entre arte y cocina. Por su parte, Bombas Gens propone un viaje inmersivo que une historia, emoción y tecnología en torno a la leyenda del Titanic con tapas del equipo de Ricard Camarena maridadas con vinos de Vicente Gandía. Y el Museo de Bellas Artes propone un recorrido por la obra de Muñoz Degraín que se traduce en platos de María José Mardnez (Lienzo) inspirados en la cocina de Cuaresma.

La concejala de Turismo, Innovación y Captación de Inversiones, Paula Llobet, ha sido la encargada de presentar esta sexta edición de FestIN, una inicia9va impulsada por el Ayuntamiento de València, a través de la Fundació Visit Valencia, en colaboración con Turisme Comunitat Valenciana, la Diputació de València y las dis9ntas sedes y cocineros par9cipantes. “FestIN es una de las mejores expresiones de lo que somos como ciudad y como des9no: cultura, gastronomía y crea9vidad trabajando juntas para generar experiencias únicas. Este fes9val nos permite seguir poniendo en valor la Despensa del Mediterráneo, nuestro producto, nuestro territorio y el talento de nuestros chefs, conectándolo con espacios culturales que forman parte de nuestra iden9dad. Además, esta edición refuerza la conexión con la estrategia València Music City. Incorporamos espacios donde la música también 9ene un papel protagonista, ampliando el diálogo entre disciplinas y enriqueciendo la experiencia del visitante desde todos los sen9dos”, ha señalado Llobet. “En defini9va, FestIN es una invitación a descubrir València de una manera diferente, más sensorial, más experiencial y emocional, tanto para quienes nos visitan como para quienes viven aquí”, ha concluido. Por su parte, el secretario autonómico de Turismo, José Manuel Camarero, ha destacado que “FestIN es un claro ejemplo de cómo la gastronomía y la cultura se convierten en una plataforma para mostrar al mundo la esencia de nuestro territorio: nuestra historia, nuestro arte y nuestra actitud mediterránea”. Asimismo, ha subrayado que este tipo de iniciativas “refuerzan la unión entre gastronomía, cultura y territorio, y permiten abrir la cultura a nuevos públicos, ofreciendo experiencias que van más allá de lo gastronómico, donde sentarse a la mesa es también una forma de sentir, aprender y compartir”. De hecho, mañana comienza Valencia Cuina Oberta, que se celebra del 9 al 19 de abril y la 36ª Mostra PROAVA, que tendrá lugar desde mañana y hasta el lunes, 13 de abril, en el Jardín del Turia.

Sedes y propuestas gastronómicas Toda la información ya se puede consultar y reservar experiencias en la web del certamen: www.fes9nvalencia.com. Entre los días 17 y 26 de abril se podrá disfrutar de FestIN en: Centre del Carme Cultura Contemporània, Centro de Arte Hortensia Herrero, Museo de Bellas Artes de València, IVAM, CaixaForum València, Les Arts, Bombas Gens, Museo de la Seda, Celler de PROAVA S. XIII, Sala Russafa, Casa Museo Benlliure, Galería Shiras, Set Espai d’Art, Galería Rosa Santos y Galería Jorge López, Palau de la Música, Teatro Talia, Radio City, Open House Valencia y Santos Juanes. Y un año más, se suman las localidades de Gandía con el Palau Ducal dels Borja y Riba-roja con el Museo Visigodo. En la propuesta de combinar cultura y gastronomía que ofrece FestIN, cada una de estas sedes contará con una experiencia de fusión con partners gastronómicos como: La Salita (Begoña Rodrigo), Fierro (Carito Lourenço) , Bombas Gens (Ricard Camarena y Bodegas Vicente Gandía), Contrapunto, Lienzo (María José Mardnez), Rebò Restaurant (Lina Marcela), Tano Pas9sseria, La Oficina (German Carrizo), Vicente Pa9ño, Simposio (Roger Julián), Pago de Tharsys, Fraula, Novaterra, Tobar Cabanyal (Rosa Santos, Jorge López y Pascual Medel), Flores Raras (Carolina Álvarez), Colmado LaLola, Olhöps Cervecería Artesanal, Paraíso Travel (Junior Franco), 2 Estaciones (Mar Soler y Alberto Alonso) y Valencia Club Cocina (Lluis Penyafort y Guillermo Micó). Estas creaciones ya están disponibles en: www.fes9nvalencia.com

RESUMEN EXPERIENCIAS:

- Aperi.vo con Carito Lourenço (IVAM + Fierro): Visita a exposición A media lumbre con aperi9vo diseñado por Carito Lourenço (Fierro) inspirado en los materiales y oficios de la exposición.

- Fes[n en blanco y negro (CCCC + La Salita): En el Centre del Carme, Begoña Rodrigo (La Salita) crea una degustación en blanco y negro basada en el universo visual de Chema Madoz.

- De lo divino a lo terrenal (Museo de Bellas Artes + Lienzo): La obra de Muñoz Degraín se traduce en platos de María José Mardnez (Lienzo) inspirados en la cocina de Cuaresma.

-Tras la cor.na (CAHH + La Oficina): En el Centro de Arte Hortensia Herrero, recorrido por arte y coctelería que culmina con propuesta gastronómica de La Oficina (Carito & Germán).

- Sinfonía de sabores en el Jardín (Palau de la Música + Vicente Pa.ño): En los jardines del Palau, Vicente Pa9ño convierte la música clásica en un viaje gastronómico.

- El gusto por la escena (Les Arts + Contrapunto): Visita a Les Arts que termina con menú en Contrapunto inspirado en la ópera Salomé.

- À la Carte. Titanic (Bombas Gens + Ricard Camarena + Vicente Gandía): Experiencia inmersiva en Bombas Gens con tapas del equipo de Ricard Camarena maridadas con vinos de esta bodega.

- El sabor de la exposición del 29 (Museo Benlliure + Simposio): En el jardín del museo, Roger Julián (Simposio) crea una degustación basada en iconograra cerámica valenciana.

- Rutas de Seda (Museo de la Seda + Espai Seda + Pago de Tharsys): Visita al museo con menú de Espai Seda inspirado en la Ruta de la Seda y maridaje valenciano.

- Iglesia de los Santos Juanes x Fraula (Iglesia Santos Juanes + Fraula): Recorrido por la iglesia que culmina con degustación contemporánea de Fraula sobre recetas tradicionales.

- Los mundos de Alicia (CaixaForum + Novaterra): Visita a la exposición con propuesta gastronómica de Novaterra inspirada en el universo de Alicia.

- Tres territorios, tres galerías, tres vermuts (Set Espai d’Art + Rosa Santos + Jorge López + vermuts locales): Ruta por tres galerías con vermuts y aperi9vos que representan Alicante, Castellón y València.

- Flores raras fuera de campo (Shiras Galería + Flores Raras): Arte de Cris9na Gamón interpretado en clave gastronómica por el restaurante Flores Raras (Quique Dacosta).

- Goya: arte, flamenco y sabor (Teatro Talia + Colmado LaLola): Espectáculo escénico sobre Goya que con9núa con menú tradicional reinterpretado en LaLola.

- Vínculos (Sala Russafa + Olhöps): Obra teatral sobre relaciones humanas que se prolonga con cervezas artesanas y croquetas en Olhöps.

- En uno u otro lugar (Radio City + Paraíso Travel): Música en directo traducida en platos por el chef Junior Franco (Paraíso Travel).

- Del mosaico Nolla al paladar (Open House + 2 Estaciones): Visita al patrimonio Nolla con showcooking de 2 Estaciones inspirado en sus formas y colores.

- Entre flores y magia (Proava + Valencia Club Cocina): Experiencia en bodega que une cómic y gastronomía con degustación maridada por chefs de Valencia Club Cocina.

- Secreto Visigodo (Museo Pla de Nadal + Rebò): Ruta arqueológica en Riba-roja que culmina con banquete visigodo en Rebò.

- La Canyamel dels Borja (Palau Ducal + Pas.sseria Tano): Visita histórica en Gandia con degustación de dulces inspirados en recetas del siglo XVI.