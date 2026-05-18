Mi Electro celebra su 9 Aniversario: “Hace 9 años que entramos en los hogares españoles”

Durante estos nueve años, Mi Electro ha entrado en miles de casas para instalar un electrodoméstico en 24 horas, resolver un imprevisto o acompañar decisiones importantes de compra. Pero, como explica la propia compañía, “en realidad entrábamos para algo más: para hacerte la vida un poco más fácil, para estar cuando nos necesitabas y para formar parte de tu día a día sin hacer ruido”

Una celebración que llena de fiesta las tiendasMi Electro

La campaña del 9º Aniversario se articula alrededor de una narrativa emocional que pone en valor la cercanía y el acompañamiento que Mi Electro ha construido durante estos años. Las tiendas Mi Electro se convierten en el centro de la celebración, con una ambientación especial, dinámicas festivas y tartas que llegan a los puntos de venta para compartir este aniversario con los equipos y con los clientes que visitan los establecimientos. Todo ello bajo un mensaje que resume el espíritu de la campaña: “Cumplir años está bien. Pero cumplirlos contigo… eso sí que es especial.”

Ofertas especiales para agradecer la confianza

Como parte de la celebración, Mi Electro lanza ofertas exclusivas en categorías clave como televisores, sonido, gama blanca, climatización y pequeños electrodomésticos. El objetivo no es solo incentivar la compra, sino devolver al cliente parte de la confianza que ha depositado en la marca. Estas promociones estarán disponibles la tienda online que también tiene un papel importante y un espacio para premiar la fidelidad. Los más rápidos y atentos que se suscriban a su newsletter, podrán hacerse con un código descuento en su próxima compra. Además, todos los clientes que registren las compras que hayan realizado, tanto en sus tiendas físicas como en web, entrarán en el sorteo de 9 tarjetas regalo de 90€

La marca también celebra su aniversario en su perfil de Instagram @mielectro.es con 9 grandes sorteos, dando así relevancia a las distintas categorías de producto que tiene el amplio catálogo de la compañía, incluyendo cuidado personal, informática y gaming, nuevas tecnologías y smartphones, entre otras, además de todo tipo de electrodomésticos para el hogar.

9 años creciendo junto a las familias españolas

Desde su nacimiento, Mi Electro ha apostado por un modelo de proximidad que hoy se traduce en:

● Más de 500 tiendas en España.

● Electrodomésticos listos para disfrutar en solo 24 horas.

● Servicio completo antes, durante y después de la compra.

● Una experiencia que combina la cercanía del comercio local con la comodidad del online.

La compañía destaca que este aniversario no es solo un hito corporativo, sino una oportunidad para agradecer a los clientes su confianza y fidelidad.

Sobre Mi Electro

Mi Electro es una marca española especializada en la venta e instalación de electrodomésticos y tecnología para el hogar. Con una red de más de 500 tiendas y un modelo omnicanal único, ofrece asesoramiento experto, instalación en 24 horas y un servicio postventa cercano y fiable. Su misión es clara: hacer la vida más fácil a las personas a través de un servicio de calidad y una atención humana y cercana