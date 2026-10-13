La élite del atletismo español elige de nuevo el Maratón Valencia

El Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich 2026 contará con los mejores atletas españoles del momento para volar por las calles de Valencia Ciudad del Running. Nombres como Ibrahim Chakir o Laura Luengo, que vuelve a las grandes competiciones tras una lesión, lideran una amplia representación española el 6 de diciembre.

En hombres, Ibrahim Chakir (2:07:21), primer español en el Maratón Valencia 2025, regresa con la intención de revalidar su triunfo y batir su mejor marca personal. Un objetivo para el que también se prepara Yago Rojo (2:07:47), con el objetivo compartido de llegar a meta cerca de las 2 horas y 6 minutos.

Junto a ellos estarán atletas de la talla de Daniel Mateo (2:08:22), Jorge González (2:08:34) o el valenciano Andreu Blanes (2:09:18). Otro de los grandes atractivos del próximo 6 de diciembre será el debut en la distancia de Adel Mechaal, múltiple medallista europeo en pista y campo a través.

En categoría femenina, cuatro de las seis mejores maratonianas españolas de todos los tiempos estarán en Valencia. Laura Luengo vuelve en muy buen estado de forma (2:22:31). Como también lo hacen Meritxell Soler (2:23:49), Fatima Ouhaddou (2:24:05) y Ester Navarrete (2:24:31). Destaca también el debut en maratón de la obstaculista Irene Sánchez-Escribano.

Para José Antonio Redolat, seleccionador de la élite española del Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich, “es muy buen cartel, con los mejores españoles en maratón actualmente.

Afrontan la prueba en un gran estado de forma, por lo que seguro que seremos testigos de grandes marcas que volverán a situar a Valencia en lo más alto del ranking nacional de todos los tiempos”.