Elgezabal ya trabaja parcialmente con el grupo tras operarse de la rodilla derecha

El central del Levante Unai Elgezabal comenzó este miércoles a ejercitarse, de manera parcial, con el resto de compañeros tras haber sido operado en la rodilla derecha el pasado 6 de diciembre de 2025.

El central vasco fue sometido a un tratamiento artroscópico con meniscectomía parcial después de sufrir una rotura del menisco externo de la rodilla derecha en el encuentro disputado ante el Athletic Club el 29 de noviembre.

Hasta la lesión, Elgezabal había participado en once partidos de LaLiga EA Sports y en uno de la Copa del Rey.

La plantilla del Levante se ejercitará este jueves en la ciudad deportiva, mientras que el viernes cambiará de escenario y trabajará en el Ciutat de València para ultimar los detalles de cara al compromiso del sábado ante el Atlético de Madrid.