Corberán tiene la peor diferencia anotadora de los 20 técnicos con más partidos del club

El técnico Carlos Corberán tiene el peor balance anotador de entre los veinte entrenadores que más partidos han dirigido en la historia del club en Primera división.

El técnico valenciano, desde que se hizo cargo del equipo en enero de 2025, ha dirigido un total de 55 encuentros en los que el equipo valencianista ha marcado 65 goles y ha recibido 78 lo que supone una diferencia de -13 tantos.

De hecho es el único entrenador de esta lista que tiene cifras negativas y es que para encontrar otro técnico en ‘números rojos’ hay que retroceder hasta el puesto vigésimo tercero donde aparece su antecesor en el cargo Rubén Baraja.

El vallisoletano acumuló una diferencia de -8 goles en sus 55 choques con 56 tantos a favor y 64 en contra.

El preparador con mayor balance anotador es Jacinto Quincoces que sumó un +141 en 187 partidos en la década de los cuarenta y cincuenta, le sigue Rafael Benítez con+89 y cierra el podio Mundo Suárez con +76.

En la clasificación histórica del club tan solo hay tres entrenadores con peor diferencia de goles que Corberán: Randolph Galloway (-28), Óscar Rubén Valdez (-18) y Ronald Koeman (-16) mientras Greenwell está igualado con -13.