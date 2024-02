La campaña 'Orgullo de Comunitat' enfrenta a Mazón y Barrera

El vicepresidente primero y conseller de Cultura y Deporte, Vicente Barrera, ha convocado este martes a los medios para anunciar que él y los otros dos representantes de Vox en el Consell --los titulares de Justicia y Agricultura-- se desvinculan de la campaña para fomentar el reconocimiento del colectivo LGTBI 'Orgull de Comunitat' de la Generalitat. El Consell pretende unificar las campañas que se llevarán a cabo durante esta legislatura en materia de diversidad para fomentar la inclusión y el reconocimiento de las personas LGTBIQ. Ante ello, Carlos Mazón se ha reafirmado en las bondades de la iniciativa y ha ha enmarcado las críticas expresadas de Barrera en una "opinión personal" que "no es la posición del gobierno de la Generalitat ni lo que va a hacer la Generalitat". President y vicepresident hablan de "lealtad" pese a la discrepancia.

Barrera ha asegurado que no tenían conocimiento previo de la campaña que se presentó este fin de semana en el Benidorm Fest. Considera que "en esta comunidad no existe un problema de discriminación, inclusión o tolerancia". "No estamos dispuestos a comprar el marco ideológico que la izquierda quiere imponernos. Comprar ese marco solo nos puede llevar antes o después a volver a repetir leyes tan perniciosas para todos y que todos conocemos que son absolutamente ideológicas como fue la del 'sí es sí'", ha añadido.

Preguntado por si ha trasladado esta discrepancia a Mazón en el pleno del Consell de este martes, el vicepresidente ha señalado que "las deliberaciones son secretas" y que el 'president' tendrá conocimiento de estas declaraciones: "No hay ningún problema entre el presidente y yo, pero entendemos que desde nuestra posición política tenemos que decir o dar nuestra opinión". Respecto a si se trata de una posición dirigida desde Vox a nivel estatal, ya que Barrera asistió este lunes a la ejecutiva de Vox en Madrid, ha asegurado que este tema "no se comentó" en la reunión y ha reiterado que "simplemente" quieren dejar clara su posición, que parte "fundamentalmente" de su departamento junto a las otras dos consellerias de Vox (Justicia y Agricultura).

Barrera ha insistido en que PP y Vox "son partidos diferentes y que hay aspectos en los que no coinciden". "Tenemos nuestros votantes y nuestra línea ideológica, tenemos que marcar cuál es nuestra línea ideológica y tenemos que expresarla porque es nuestra responsabilidad, pero esto no supone ningún problema entre el Partido Popular".

Mazón, "encantado"

El President, Carlos Mazón, se ha mostrado "encantado" de haber presentado la marca 'Orgull de Comunitat' y ha enmarcado las críticas de su vicepresidente en una "opinión personal" y ha aclarado que no es "la posición del gobierno de la Generalitat ni lo que va a hacer la Generalitat". "Es una discrepancia, evidentemente que lo es, no tenemos ningún punto en común en esta cuestión", añade. Mazón ha defendido que el gobierno valenciano tiene "la Dirección General de Diversidad con todo el convencimiento, con toda la realidad que merece esta atención". "Forma parte del marco de las competencias de la propia Vicepresidencia y lo vamos a hacer y estoy encantado de haber presentado la marca 'Orgull de Comunitat' precisamente en el marco del Benidorm Fest, que me pareció, además, una situación muy alegre y muy positiva para ponerlo en marcha", ha recalcado.

El jefe del Consell ha apuntado que respeta "la opinión personal" de Barrera y que él tenga "otro punto de vista" que "yo respeto". Incluso, ha considerado que la "lealtad está en decirnos la verdad, la lealtad está en reconocer que somos partidos distintos y la lealtad está en manifestar si tienes alguna discrepancia y luego sumarte a lo que haga la mayoría".

La oposición exige ceses

Los grupos de la oposición en Les Corts (PSPV y Compromís) exigen al President Mazón la destitución de los consellers de Vox por desmarcarse de la campaña institucional LGTBI 'Orgull de Comunitat'. Desde el PSPV, la presidenta de su grupo en Les Corts, Rosa Peris, acusa a Mazón de "permitir y tolerar que su socio de gobierno salga de caza de los inmigrantes, de la cultura valenciana, contra las mujeres y ahora también contra el colectivo LGTBI". "A Vox, la igualdad, la libertad y la diversidad sexual le da urticaria", asevera, para subrayar que la posición de Barrera "no es una opinión personal, sino una posición política". "Cuando alguien no está de acuerdo con la gestión de un gobierno se marcha y, sino, se le cesa", asegura.

En esta línea, la diputada socialista señala que Mazón es "el máximo responsable del caos de este gobierno": "Mazón tiene que tomar una decisión ya. Si no se van, tiene que cesar a los consellers y conselleras de Vox".

Por su parte, Compromís anuncia que presentará una proposición no de ley (PNL) en Les Corts para exigir el cese "inmediato" tanto de Barrera como de Núñez "si el Consell no reacciona al respecto". El diputado Francesc Roig afirma que Mazón y el PP "son los máximos responsables de consentir la homofobia en el gobierno valenciano" en "una rueda de prensa celebrada en la sede oficial de la Vicepresidencia". "Que desde el gobierno valenciano se haya negado la discriminación hacia las personas LGTBI es de una extrema gravedad y más cuando estamos viviendo un aumento preocupante de las agresiones y los delitos de odio".