Barcelona, Sevilla, Alavés y Real Sociedad esperan en septiembre a un Valencia cogido con pinzas

El Valencia afrontará un exigente mes de septiembre en el que el calendario le medirá al Barcelona, Sevilla, Alavés y Real Sociedad después de haber sumado únicamente un punto en las tres primeras jornadas de LaLiga, una situación que le ha llevado hasta los puestos de descenso.

El conjunto dirigido por Carlos Corberán logró un empate en el primer partido ante el Celta (0-0) y perdió contra el Betis (0-1) y Deportivo (3-1), unos resultados que han provocado que caiga hasta la decimoctava posición, empatado a puntos con el Rayo Vallecano, decimosexto, y el Celta, decimoséptimo.

De los cuatro partidos que tienen por delante los valencianistas, tres de ellos serán ante equipos que actualmente ocupan una de las cinco primeras posiciones de la clasificación, por lo que el calendario se presenta como una prueba de máxima exigencia para un equipo que está obligado a sumar pronto la primera victoria para no estancarse en la parte baja.

El primer compromiso llegará el domingo 6 de septiembre con la visita del Barcelona a Mestalla a las 16:15 horas. El conjunto azulgrana es cuarto con seis puntos y supondrá el primer gran desafío del mes.

Cinco días después, el viernes 11, el equipo valenciano visitará al Sevilla en el Ramón Sánchez-Pizjuán, en un encuentro programado para las 21:00 horas. El equipo nervionense es quinto con seis puntos, los mismos que el Barcelona.

En la jornada intersemanal, el equipo de Carlos Corberán se medirá al Deportivo Alavés en Mendizorroza el martes 15 de septiembre a las 20:00 horas. El conjunto babazorro es el mejor clasificado de los cuatro rivales de los blanquinegros después de un gran inicio y es tercero con siete puntos.

El mes de septiembre se cerrará el domingo 20 con el regreso a Mestalla. El Valencia recibirá a la Real Sociedad a las 21:00 horas en un duelo que, en función de la evolución de la clasificación, puede tener especial importancia para los valencianistas. El equipo donostiarra tampoco ha tenido un inicio fácil y solo ha sumado tres puntos que le han dejado en la decimocuarta posición.