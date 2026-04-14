Awa Fam, 3 del draft, lidera una noche histórica para el baloncesto español en la WNBA

La alicantina Awa Fam lideró una noche histórica para el baloncesto español en la WNBA al ser elegida por Seattle Storm en el número 3 del draft.

Las asturianas Iyana Martín y Marta Suárez completaron la triple presencia española en el draft al ser seleccionadas en las posiciones 7 y 16.

Fam, pívot del Valencia Basket de 19 años, llevaba semanas sonando como favorita para el número uno del draft, pero la proximidad del 'March Madness' desplazó el foco hacia las jugadoras universitarias estadounidenses.

La número 1 del draft fue Azzi Fudd de las UConn Huskies, elegida por las Dallas Wings, que además van sobradas en la posición de pívot. La segunda seleccionada fue Olivia Miles, de Texas Christian University, que recae en Minnesota Lynx.

A falta de movimientos de última hora, Fam pondrá rumbo a Seattle, ciudad de la costa oeste de Estados Unidos, bañada por el Pacífico, próxima a la frontera con Canadá y con una amplia tradición deportiva.

En Seattle, la alicantina formará parte de un frente interior con Dominique Malonga y Ezi Magbegor, un trío de altura, físico y que promete intimidar en la WNBA.

Estar aquí, en la WNBA, es un sueño que tengo desde los 12 años. Poder hacerlo representando a mi país es algo precioso

"Estar aquí, en la WNBA, es un sueño que tengo desde los 12 años. Poder hacerlo representando a mi país es algo precioso" afirmó Fam tras ser seleccionada como la primera jugadora de fuera de Estados Unidos y una de las dos únicas, con su compatriota Iyana Martín, entre las diez primeras.

"Quiero ser yo misma y seguir creciendo. Sé que soy joven, tengo 19 años, y llegaré a la WNBA con solo 20, pero también sé que soy madura. Voy a asumir responsabilidades, dar lo mejor de mí y, sobre todo, aprender, también de las jugadoras más experimentadas", añadió.

Awa Fam obtuvo la selección más alta de un español en la historia tanto de la WNBA como de la NBA, superando el 'pick' 15 de Raquel Carrera en 2021 y el quinto puesto de Ricky Rubio en 2009.

Salrios de otro planeta

Saltar a la WNBA junto con el contrato en Project B, harán que la alicantina supere el millón de euros la próxima temporada.

Awa Fam ganará un total de 1.951.923 dólares en cuatro años que es lo que tiene garantizado al haber sido elegida en la tercera posición del draft. 436.016 el primero, 453.457 el segundo, 498.803 el tercero y 563.647 el cuarto.

Pedo además, la de Santa Pola disputará la Project B, con un sueldo que rondará los 500.000 dólares. Esas cifras, son del todo inasumibles para los equipos que disputan competiciones en Europa, ya sean domésticas o continentales.