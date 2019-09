Marcelino: "Somos un equipo con Rodrigo y otro sin él. Si se debilita el potencial, la champions no debería ser una obligación".

Además el técnico valencianista añadía que "el entrenador se dedica a entrenar y no soy quién para valorar estrategias de mercado. En ese sentido acepto que el propietario decida traspasar a un jugador. Rodrigo, según mi valoración deportiva, es un jugador muy importante porque así lo dicen sus números. Ahora está con nosotros. No sabemos lo que pasará en el futuro. Lo que me planteo es que somos un equipo con Rodrigo y otro sin Rodrigo. Sin él los objetivos iniciales no serán los mismos. Habrá que revisarlos. Si vamos al mercado es muy difícil encontrarle un sustituto".

Sobre cuál es la situación actual del delantero afirmaba también que "Rodrigo fue un jugador que en un momento puntual estuvo traspasado, así me lo comunicó el club, el jugador me dijo el martes que se había cerrado un acuerdo con el Atlético. Parecía que iba a pasar el reconocimiento médico por la tarde pero ese traspaso no se consumó. Rodrigo quiso volver a entrenar. Su forma de actuar le honra. Nunca me pidió salir del Valencia. ¿Mañana? Esta tarde hay entrenamiento y decidiremos".

También quiso hablar abiertamente sobre Rafinha. "Desde el inicio del verano necesitamos un jugador ofensivo y polivalente para potenciar la plantilla. Este era un jugador que nos podía ayudar a aumentar el potencial de la plantilla. Estuvo casi fichado. En Singapur el propietario nos dio argumentos que entendimos para no hacerlo. Tenía un historial de lesiones importante. Si venía cedido dijo que lo aceptaría. Y en ese escenario estamos. Que venga cedido".