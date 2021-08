Hoy con Leleman venía pensando en… la salida de Kangin Lee del Valencia.

Lo escribí ayer en tuiter y me reafirmo. Me preocupa entre poco o nada su salida. Aquí tienen que estar los que quieran estar y los que no, bon vent i barca nova. ¿Que el Valencia debería haber gestionado mejor todo lo que rodea al coreano desde hace años? Si. ¿Y que esa mala gestión ha supuesto tener que regalar la carta de libertad a un futbolista del que presumían hace menos de un año? También. Meriton lo encumbró de la misma manera que lo ha dejado caer a los infiernos. La Youth Policy la llamaban.

Recuerdo cuando Marcelino insistía en que Kangin debía salir cedido para crecer. Me ponía el ejemplo de Silva a quien sus cesiones le hicieron convertirse en un futbolista top. No quiso. El coreano, mal aconsejado o lo que fuera, ponía como condición para salir el ser traspasado. Se quedó y así le fue. Pocos minutos con Celades y Javi Gracia pese a ser la niña de los ojos de Peter Lim quien hasta le reservó el número 10 por encima de Carlos Soler.

La humildad. Esa virtud tan necesaria en la vida y mucho más en el fútbol. La que le faltó a Kangin para comprender que, pese a los aduladores de su alrededor, aún no había hecho nada en el fútbol como para llegar y creerse con derecho a jugar por encima de aquellos futbolistas ya talluditos. No encajó bien en el vestuario y eso que tampoco es que el vestuario fuera complicado. La familia le llamaban a ese vestuario.

Todo este cóctel de circunstancias nos llevan a que un futbolista que prometía mucho se marche sin pena ni gloria del Valencia. ¿Qué la romperá en otro sitio? Puede. Calidad tiene. Pero a día de hoy sinceramente… es lo que menos me preocupa.