Hoy con Leleman venía pensando en... las ofertas de compra y las intenciones de Lim

Hoy con Leleman venia pensando en… las ofertas de compra del Valencia y las intenciones de Peter Lim.

Hoy Migue Zorio ha presentado la suya. Y lo ha hecho en la sede de la Agrupación de Peñas. Que aunque les echaran de la antigua sede me sorprende que cedan la nueva para que alguien presente una oferta de compra de las acciones de Lim. De lo que ha dicho el exvicepresidente …

Presenta una oferta de 368 millones en total, 248 para la compra de las acciones y 120 para acabar el estadio. ¿Quién pone el dinero? Un banco internacional y una constructora internacional. ¿Quién las compra? El propio Valencia para luego repartirlas entre sus accionistas.

Dice Zorio que Lim ya tiene la oferta en Singapur.

Porque luego están las intenciones de Lim. Esas que desconocemos, por no conocer no conocemos ni su voz, y que tratamos de adivinar a través de sus hechos. Ahora dicen, que ni lo dice él ni su empleado en Valencia, que quiere hacer ampliación de capital por 40 millones.

Hace dos años dejó bien claro que le daba igual destruir un proyecto ganador y dejar caer al Valencia a los infiernos. Ayer tuvimos la prueba: de 177 millones de límite salarial a 30 en solo tres años. ¿Que hay quien echa la culpa a tener una plantilla cara? Es como echar la culpa a tener un Ferrari porque te has gastado todo tu patrimonio en salir de fiesta. El problema no está en tener futbolistas caros sino en no tener los ingresos para mantenerlos. Y gran parte de culpa de eso la tiene el dejar de ingresar 60 millones por competiciones al quedarte dos años seguidos fuera de europa. Lo demás… excusas