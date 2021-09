Hoy con Leleman venía pensando en... lo agradecido que es Mestalla

Hoy con Leleman venia pensando en… lo agradecido que es Mestalla. Sí lo digo por el recibimiento a Marcelino del sábado.

Me consta que el ex entrenador del Valencia se emocionó antes, durante y después del partido. Es normal. El asturiano lleva a Valencia y el Valencia en el corazón desde que lo echaran. La ciudad y el equipo le han dejado un sello imborrable y solo hay que escucharle cada vez que habla de ellos. Ese cariño se transformó el sábado en ovación y aplausos correspondidos por Marcelino con un gesto de abrazo sincero.

Porque Mestalla es así. El valencianista es fiel a aquel que le hace feliz y defiende o un día defendió sus colores. Por eso la falsa y absurda polémica de si había o no que aplaudir a Marcelino no tuvo cabida salvo en algunas mentes perversas motivados por oscuros intereses. No había nada de malo en aplaudir y ovacionar al que les hizo felices y desde el minuto 1 de partido desear que el Valencia le ganara al Athletic Club. Mestalla lo entendió y así lo hizo.

Me consta también que para Marcelino fue muy especial regresar a Mestalla. En su círculo más íntimo recordaba aquel día de mayo de 2019 en el que el estadio valencianista se llenó para celebrar aquel título de Copa del Rey. Era su primer trofeo y el que nunca olvidará.

Por eso mola que en este fútbol convertido en negocio haya un pequeño hueco para el romanticismo, para los sentimientos. Como el que experimentó Marcelino el sábado, como el que experimentasteis muchos de vosotros el sábado. Ese aplauso fue fútbol en su más pura esencia…