Hoy con Leleman venía pensando... la reducción del límite del coste de plantilla del Valencia

Hoy con Leleman venia pensando en… la drástica reducción del límite de coste de plantilla que ha experimentado el Valencia. De 93 a 30 millones. Una diferencia de 63 millones perdidos en el camino que le convierten en el club de primera división con menor límite de coste casi al mismo nivel que Eibar y Valladolid que son clubes de segunda división.

Hasta diciembre de 2022 tiene para regularizar su situación el Valencia. Hacer un equipo de 30 millones de euros es haber llevado al club a la más absoluta ruina. Hoy en día solo con dos futbolistas ya superas ese tope salarial. Parece pues, inviable.

El mismo tipo que hace dos días hablaba de la reducción de ingresos publicitarios de los medios de comunicación por falta de credibilidad es el que debería dar explicaciones de la drástica reducción de los suyos en su empresa. El mismo tipo que hace dos días hablada de “preguntas adecuadas” debería responder a dos: ¿Cómo se ha llegado a esa situación? Y ¿cómo se piensa solucionar?

Pero me temo que no lo va a hacer. No va a explicar cómo está llevando al Valencia a la ruina, no va a explicar cómo es posible que el Valencia en solo un año tenga que reducir 63 millones de euros de límite salarial, no va a explicar cómo pretenden solucionarlo antes de diciembre de 2022, no va a explicar cómo es posible que el Valencia se sitúe a la cola de los equipos de primera división equiparado incluso a dos de segunda división. No, no lo va a hacer.

El presidente seguirá sacando pecho no sé muy bien de que, dando lecciones de todo y excusándose siempre en la pandemia como principal motivo de la reducción de ingresos. Como si la pandemia solo le hubiera afectado a su empresa. Porque no hay más ciego que el que no quiere ver: y Murthy no quiere ver que Meriton está llevando al Valencia a la ruina. Eso es así.