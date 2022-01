Hoy con Léleman venía pensando en... las críticas a los árbitros

Hoy con Leleman venia pensando en… lo de las críticas a los árbitros.

Ya dije que no me gustó el tuit del Valencia en su cuenta oficial. Ni me gustó que lo hiciera ni que utilizara la palabra “robo”. Pero eso no quita para que lo hagan todos. Y lo digo incluso por el Real Madrid. Que luego hay mucho periodista que clama al cielo y da lecciones cuando ve el tuit del Valencia y calla cuando lo hace el equipo madridista. Incluso se atreven a justificar las críticas con un “es real” y a condenarlas con “es una vergüenza” cuando las hacen los demás.

Si, lo digo por ese video de Real Madrid Televisión en el que recuerdan los, para ellos, errores de Munuera Montero y González González contra el Real Madrid. Los dos son los encargados de pitar hoy las semis de Supercopa ante el Barcelona. Estoy seguro que a muchos de aquellos que el tuit del Valencia les pareció vergonzoso hoy aplauden ese video. Así está montado esto.

Porque de lo que se trata muchas veces es de eso o de meter presión a los árbitros o de justificar la derrota. Y repito, lo hacen todos los clubes. En el video de Real Madrid Televisión se llega a afirmar que la pasada temporada los errores de González González en el VAR y Munuera Montero en el campo les privaron del título de liga. Si, la famosa mano de Diego Carlos y el penalti de Militao. Ver para creer.

Por eso no me gusta escuchar a aquellos que van de dignos y califican de llorones al resto de equipos cuando se quejan. Son esos que desde su atalaya de superioridad imparten lecciones a los que consideran que están por debajo de ellos. Lecciones que por lo visto no valen para todos los equipos. Porque todos son llorones. Y esos lloros forman parte de la esencia del fútbol. Porque el fútbol sin polémica… sería menos fútbol…