César dimite

Tras reunirse esta mañana con la plantilla y comunicarles que Celades continuaba al menos hasta el partido del Athletic Club y después de que Peter Lim le dejase en evidencia al destituir al catalán bien entrada la tarde, el hasta ahora director de fútbol ha presentado su dimisión irrevocable.

Este es el comunicado oficial del anuncio de su marcha:

"El hasta ahora director de fútbol del Valencia CF, César Sánchez, ha presentado este lunes la dimisión de su cargo al frente de la secretaría técnica de la entidad. El club desea agradecer públicamente sus servicios y le desea la mejor de las suertes en su futura andadura profesional".

Por su parte César se despedía así de la afición valencianista:

"En el día de hoy, he comunicado mi dimisión como Director de Fútbol del Valencia CF al presidente de la entidad, Don Anil Murthy y, por lo tanto, ceso en las funciones que venía desarrollando hasta la fecha.

Agradezco la oportunidad que el club me dio, así como el apoyo que en todo momento he recibido de todas las personas que forman la gran familia valenciansita. Para mí, ha sido un privilegio haber podido trabajar con y para ellos durante estos meses, con el único objetivo de ayudar a esta entidad que tanto me ha dado.

Le deseo mucha suerte al Valencia CF, a sus jugadores, técnicos, dirigentes y a todos sus profesionales, que saben que tienen en mí a un valencianista más.

Amunt València!".