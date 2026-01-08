Salud

Valencia contra el dopaje: el Ayuntamiento presenta una campaña sobre el uso de anabolizantes en jóvenes

Los expertos apuntan que "ha pasado de ser un problema relacionado con el deporte de élite a una cuestión de salud pública"

ondacero.es

Valencia |

El Ayuntamiento de Valencia ha presentado este jueves una campaña de sensibilización dirigida a jóvenes sobre el uso de esteroides anabólico-androgénicos y otras sustancias dopantes. Se trata de una iniciativa presentada por la concejalía de Servicios Sociales y Mayores y que prevé, entre otras medidas, formar a los coordinadores de los centros deportivos municipales para que sepan detectar precozmente este tipo de casos y asesorar a sus víctimas.

"Una cuestión de salud pública"

En Más de Uno Valencia, Víctor Agulló, sociólogo especializado en Deporte, Salud y Addicciones de la Universitat de València, asegura que "ha pasado de ser un problema relacionado con el deporte de élite a una cuestión de salud pública". El experto afirma que algunos estudios internacionales apuntan que más de un 3 % de los jóvenes estarían consumiendo este tipo de sustancias.

Una adicción camuflada

Por su parte, José Pedro Guallar,médico del servicio de Adicciones del Ayuntamiento de Valencia, explica que son muchas las consecuencias físicas, sobre todo en los jóvenes que no han terminado de desarrollarse, pero recalca los efectos psicológicos de unos componentes que, en algunas ocasiones, los propios usuarios no saben que están consumiendo.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer