AGENDA CCCC EL CARME

Les il-lustracions d'Edel Rodríguez amb Trump de protagonista al Carme CCCC

El Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) de València reuneix per primera vegada en un museu les il·lustracions més crítiques amb l'era de l'expresident dels Estats Units Donald Trump firmades per l'artista cubà Edel Rodríguez. Amb el títol 'Edel Rodríguez. Agent taronja', l'espai cultural valencià exhibeix, fins al pròxim 12 de setembre, una selecció de les seues famoses portades en la revista nord-americana 'Time' o l'alemanya 'Der Spiegel' caricaturitzant a Trump. El CCCC es converteix així "en el primer museu del món a mostrar més d'un centenar de les caricatures de Trump realitzades per Edel Rodríguez reconeixent-les com a obres d'art"