La Brúlula Comunitat Valenciana ens deixa tota la informació de la Comunitat amb Amparo Sànchez i després Gente Viajera Comunitat Valenciana amb Palmira Benajas. Els convidem a gaudir d'activitats que podem viure com a turistes molt prop de nosaltres. A Algemesí on celebren les festes de la Mare de Deu de la Salut, Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la Unesco. També el 768 aniversari de la fundació de Castelló o el mes de la Romanitat a Sagunt són propostes per a un cap de setmana ple de festes a la comunitat. Des de l'Oceanogràfic Manuel Toharia ens explica les dades de visitants i el naixement d'un nou habitant, un lleonet marí.