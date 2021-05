La Brújula C. Valenciana 28/05/2021

La Brújula Comunitat Valenciana, notícies amb Amparo Sánchez i després amb Palmira Benajas Gente Viajera Comunitat Valenciana. Al rebost parlem hui amb Juan Botella, alcalde de El Perelló sobre l'inici de la temporada de tomata. Dos opcions culturals ens porten hui a Castelló on comença un torneig de dramatúrgia i a Alacant en el festival de cinema. Passem per l'Oceanogràfic i Ana Galera, guia turística oficial de la Comunitat Valenciana ens passeja pel Palmerar d'Elx, declarat en 2000 patrimoni de la humanitat per la Unesco.