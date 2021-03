La Brújula C. Valenciana 26/03/2021

La Brújula Comunitat Valenciana, notícies amb Amparo Sánchez i amb Palmira Benajas Gente Viajera Comunitat Valenciana. Hui parlem amb Francesc Colomer, secretari Autonòmic de Turisme en el principi de la Setmana Santa. En el Rebost hui parlem amb el catedràtic Josep Bernabeu, director de Gasterra i de la Catedra Carmencita de la UA sobre l'exposició Menjars de la Terra que s'ha inaugurat a Alacant. La nostra opció per a conéixer la Comunitat Valenciana amb un dels Guies Oficials ens porta també a la gastronomia alacantina i Javier Morales ens guia per les DO de la província.