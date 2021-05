La Brújula C. Valenciana 07/05/2021

La Brújula C. Valenciana 07/05/2021

La Brújula Comunitat Valenciana notícies amb Amparo Sánchez i després Gente Viajera Comunitat Valenciana amb Palmira Benajas. Parlem de com el sector espera les obertures d'activitats i horaris previstes, així com el fi del tancament perimetral de la Comunitat Valenciana. En el Rebost els contem que Onda Cero Alacant ha preparat per a dimecres un Foro de debat sobre el turisme gastronòmic a Alacant en els pròxims mesos, visitem amb Alessandro Girardi, guia turístic oficial de la Comunitat Valenciana l'esglesia de San Nicolas a València i expliquen la seua relació amb la ciutat de Bari a Itàlia. També passem hui per l'Oceanogràfic per conéixer la curiosa història de dos tortugues que han tornat a l'aquari després d'un any de viatjar per la Mediterrània.