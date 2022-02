Ribó insiste en unas "Fallas normales" y Calero advierte: "Se sancionará, si procede"

A escasamente un mes para la celebración de la semana grande de las Fallas de València, la Junta de Seguridad Local se ha reunido este mediodía con el objetivo de determinar el dispositivo policial que velará por que las fiestas josefinas se desarrollen con absoluta y total normalidad. El Ayuntamiento de València, la Generalitat y la Delegación del Gobierno en la Comunitat han acordado el despliegue de más de 1.800 efectivos policiales para hacer cumplir la normativa correspondiente a las Fallas de València y, además, contra la pandemia motivada por el COVID-19. A ello, las tres instituciones sumarán un helicóptero y varios drones.

“Son unas Fallas normales”, ha defendido abiertamente el alcalde de València, Joan Ribó. Se trata de la primera declaración clara y pública en que el primer edil ha afirmado que las fiestas josefinas se desarrollarán siguiendo el modelo festivo prepandémico. “Únicamente con mascarilla en grandes aglomeraciones al aire libre, como mascletaes, Crida y público de Ofrenda, y recintos cerrados. Recordamos que una carpa es considerada aire libre si tiene dos paredes abiertas”, ha querido recordar, no obstante, Ribó tras asistir a la Junta de Seguridad Local de forma telemática en tanto en cuanto el alcalde de València continúa guardando cuarentena tras su reciente positivo en coronavirus.

Por su parte, la máxima responsable de los cuerpos y fuerzas de seguridad, la delegada del Gobierno en la Comunitat, Gloria Calero, ha enfatizado que la Policía Nacional hará cumplir el uso de la mascarilla en aquellas situaciones en que el cubrebocas continúa siendo necesario. “Claro que se sancionará cuando se vea una infracción por no llevar mascarilla. No lo dudéis pero tampoco estamos en un ‘Estado policial’ y, por eso, apelamos a la responsabilidad individual pero que no quepa la menor duda de que la Policía, cuando tenga que sancionar, sancionará porque hay un protocolo que ha puesto en marcha la Generalitat”, ha valorado Gloria Calero en declaraciones ante los medios de comunicación.

Metrovalència, abierto veinticuatro horas

Más allá de cuestiones de civismo y de seguridad, el alcalde de València, Joan Ribó, ha confirmado el reciente anuncio de Metrovalència, desde donde se había anticipado que sus trenes circularían durante las veinticuatro horas de las principales jornadas de las próximas fiestas josefinas. “Ferrocarrils de la Generalitat va a disponer de servicios nocturnos ininterrumpidos durante los días clave de Fallas. En definitiva, como en cualquier proceso normal de Fallas, la seguridad está garantizada e, insistimos: hacemos un llamamiento a la responsabilidad individual”, ha asegurado Joan Ribó.