POLÍTICA

Baldoví cree que "el cambio es posible" en 2027 y que Morant sería "una gran vicepresidenta"

El PSPV-PSOE responde que el síndic de Compromís "sería un magnífico vicepresidente"

ondacero.es

València |

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, que se ha propuesto para ser el candidato de su formación a la Presidencia de la Generalitat en las elecciones autonómicas de 2027, ofrece una conferencia en el Fórum Europa Tribuna Mediterránea.
El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, que se ha propuesto para ser el candidato de su formación a la Presidencia de la Generalitat en las elecciones autonómicas de 2027, ofrece una conferencia en el Fórum Europa Tribuna Mediterránea. | EFE / Manuel Bruque

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha asegurado que "el cambio es posible" en la Comunitat Valenciana, en referencia a las elecciones autonómicas previstas para 2027. Así lo ha señalado este martes en el Fórum Europa Tribuna Mediterránea con un discurso centrado en la vivienda, del que ha dicho que es el principal problema tanto económico como social, y en la economía, con una apuesta decidida por la industria y los sectores productivos y por una "fiscalidad justa".

Baldoví ha afirmado que, a diferencia de otros territorios, "aquí los decepcionados con el PSOE tienen una alternativa en Compromís", por lo que "no se quedarán en casa e irán a votar".

El portavoz de la coalición valencianista ha confirmado que aspira "a ganar las elecciones, a gobernar y a ser el próximo president de la Generalitat". Y preguntado por si pactaría con el PSPV, ha respondido que su secretaria general, y ministra de Ciencia, Diana Morant, "sería una gran vicepresidenta".

Mientras, el síndic del PSPV-PSOE en Les Corts, José Muñoz, ha dicho que no cree que haya "tantos socialistas decepcionados" con el partido, "más bien al contrario".

Para Muñoz, sería interesante que el espacio de Compromís movilizara a ese electorado "que en 2015 votó masivamente a fuerzas de izquierdas, como Podemos y Compromís, y que en 2023 se quedó en casa, como demostró el resultado de la participación".

Respecto a Joan Baldoví, ha respondido Muñoz que sería "un magnifico vicepresidente".

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