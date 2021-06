La Generalitat amplía en casi 5 millones de euros las ayudas por la pandemia al ocio nocturno

LEER MÁS ocio nocturno

Así lo ha avanzado la sesión de control en el pleno de Les Corts, ante las quejas del PP por la "quiebra" de la mitad del ocio nocturno valenciano y por la falta de ayudas para todos los sectores afectados por la crisis.

Puig ha reconocido que las ayudas son "muy insuficientes" pero ha recordado que en la anterior crisis de 2008 "no hubo una respuesta ni del Gobierno ni de la Generalitat" cuando gobernaban los 'populares'. "Hemos hecho lo que hemos podido", ha aseverado, destacando los mil millones de subvenciones como una gran inyección.

También ha asegurado que la Comunitat es la región que más dinero ha destinado al ocio nocturno, mediante una línea específica de ocho millones en ayudas directas que ha beneficiado a más de 600 autónomos y empresarios. "El 95% ya está pagado", ha recalcado, lo que supone 7,6 millones.

Según sus cifras, un total de 143 discotecas, salas de fiesta y baile han recibido ayudas de entre 28.500 y 100.000 euros por local, mientras 453 pubs, cafés-teatro y otros establecimientos han obtenido 7.000 euros cada uno.

Ahora, con la ampliación de 4,8 millones, el objetivo es que las subvenciones lleguen a más de 1.130 empresarios y autónomos del ocio nocturno de la Comunitat, que desde la semana pasada sin toque de queda puede abrir hasta las dos de la mañana, sin pista y con limitaciones de aforo.

ORTIZ (PP): "DE ANUNCIOS NO VIVEN LOS VALENCIANOS"

Como síndica del primer partido de la oposición, la 'popular' Eva Ortiz se ha hecho eco de los valencianos que llevan "mucho tiempo sufriendo y al límite", ha denunciado que las ayudas "siempre llegan tarde y son insuficientes" y ha inquirido a Puig si confía en la rápida recuperación económica de la Comunitat.

También le ha urgido a reabrir el ocio nocturno como antes de la pandemia para evitar el "descontrol" de los botellones del pasado fin de semana, con el destrozo de chiringuitos en playas de València. Y se ha quejado de que el turismo acumula pérdidas de 11.000 millones mientras los británicos todavía no pueden viajar libremente y "nada se sabe del IMSERSO".

En esta línea, Ortiz ha mostrado su apoyo a otros sectores como el pequeño comercio, del que "el 15% ha tenido que bajar la persiana de forma definitiva y no recibe ni plan Resiste ni Resistir +", o el calzado con "el 90% en ERTE para sobrevivir, 19.000 puestos de trabajo menos y una caída del 40% en ventas y del 19% en exportaciones".

"Todos siguen esperando que vele por sus intereses y no les deje en la estacada", ha espetado a Puig, acusándole de agachar la cabeza, huir de sus responsabilidades como 'president' y mirar hacia otro lado. Y ha zanjado: "De anuncios no viven todos los valencianos, es importante que reaccione cuanto antes. Si no va ayudar, háganos un favor, o aporta o se aparta".

PUIG: "TENEMOS ABSOLUTA CONFIANZA EN LOS VALENCIANOS"

En su réplica, el también líder del PSPV ha justificado que el ocio nocturno "no puede abrir porque aun estamos en pandemia y esta semana teníamos brotes en estos espacios". Pero ha confiado en que el próximo mes de julio "se pueda avanzar en la máxima normalidad" y ha garantizado que la superación de la pandemia está en el horizonte.

Ha querido dejar claro que el gobierno del Botànic, que comparte su partido junto a Compromís y Unides Podem, tiene "absoluta confianza" en la capacidad de los valencianos para resistir, reaccionar y "reinventarse", recordando que lo primero es superar el virus y que la Comunitat lleva tres meses con la incidencia acumulada más baja.

Es más, ha augurado que la Comunitat saldrá más rápido de la crisis que otras autonomías por las capacidades de su tejido industrial, ha resaltado la evolución positiva de las exportaciones y ha apuntado como objetivo llegar a los dos millones de afiliados a la Seguridad Social, tras alcanzar 1.923.098 cotizantes en mayo.

Ximo Puig también ha destacado las perspectivas económicas positivas para la Comunitat "dentro de la enorme dificultad", como la del BBVA que estima que será la tercera que más crezca en 2021 tras Baleares y Canarias y la cuarta que más empleo generará, "por encima de la media y bastante más que Madrid".

También ha destacado la reducción del paro, el aumento de las exportaciones o la previsión de recibir dos millones de turistas extranjeros y siete millones nacionales durante este verano. Todo esto, según él, forma parte de un contrato social que espera ir mejorando para que "a todos los ciudadanos les llegue el resultado de la política económica".

"Está claro que hemos tenido una crisis terrible, pero vamos por el camino correcto a pesar de todas las dificultades", ha rematado apuntando a la vacunación como el gran activo para la recuperación económica.

CONTRA LOS "PROFETAS DEL APOCALIPSIS" DE VOX

Y ante las críticas de Vox por la gestión "negligente y criminal" de la crisis, Puig ha insistido en que las perspectivas económicas son positivas y ha rechazado sus "profecías del apocalipsis". Afortunadamente, a su juicio, esas profecías han fracasado: "Los principales analistas financieros dicen que va a ser la comunidad que más va a crecer en los dos próximos años. Eso parece que les pesa".

Ha afeado a este grupo que en el ecuador de la legislatura se atreva a tachar al Botànic de gobierno estafador, criminal y negligente, ironizando con que "se les va a acabar el diccionario" de adjetivos. "Las trompetas del apocalipsis tocan a pulmón entero y no han acertado ni una", ha ilustrado.

El presidente valenciano ha recordado así cuando Vox dijo en marzo que venía una "cuarta ola de carácter inmediato", que la vuelta al cole sería "un desastre" o que las vacunas supondrían "un fiasco". "La justicia les ha parado los pies varias veces y ha tumbado sus argumentos", ha recalcado en relación al rechazo del TSJCV a los recursos de este partido contra las restricciones.

En su turno, la síndica de Vox, Ana Vega, ha negado que sean los "jinetes del apocalipsis" y ha acusado a Puig de prometer ayudas y "solo dar paro, colas de hambre y deudas". "Detrás de cada negocio cerrado hay un sueño roto y la impotencia de ver cómo se arruinan los mismos de siempre", ha lamentado recordando que el lema del Botànic es no dejar a nadie atrás.

Esta diputada alicantina ha urgido a Puig a defender el trasvase Tajo-Segura "sin tapujos" y a proteger la agricultura autóctona, además de criticar que "fomente la cultura de la deuda" porque las ayudas destinadas a autónomos requieren que hayan tenido deudas.

La Coordinadora Empresarial de Ocio y Hostelería de la Comunidad Valenciana (CEOH) considera que es de justicia la rectificación del Consell con el anuncio realizado por el 'president', Ximo Puig, re ampliar en 4,8 millones de euros la línea de ayudas para al sector del ocio nocturno.

Según denunció recientemente, el 35% de las empresas del sector, de las 1.137 que había solicitado las ayudas y cumplían los requisitos, se habían quedado "en un limbo" y sus expedientes no se habían resuelto favorablemente para poder cobrarlas, "sumiendo a las pymes en la desesperación económica cuando apenas cuentan con capacidad de resistencia tras 16 meses de severas restricciones".

Por ello, la patronal insiste en que esta ampliación presupuestaria era imprescindible y atiende a un compromiso que el propio Puig adquirió en noviembre de 2020 en la misma tribuna de Les Corts "y que desgraciadamente ha llegado tarde para algunas empresas".

Ahora, a través de un comunicado, reclama la máxima agilización en la resolución definitiva de los expedientes y el pago de las ayudas. Según sus cálculos, las deudas y pérdidas acumuladas ascienden a 350.000 euros en el caso de las discotecas y 225.000 en el de los pubs, mientras las ayudas "apenas cubren el 8%" de estas cantidades.