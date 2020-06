El Botànic rechaza y Cs´se abstiene de investigar, como pide el PP, la aparición de 340 ordenadores en Sanitat

En su propuesta el PP reclamaba investigar "los motivos de la aparición de un gran número de ordenadores portátiles (340) en la Conselleria de Sanidad sin ningún tipo de procedimiento preceptivo para su adquisición por parte de la Administración y dirimir la responsabilidad política de los órganos pertinentes" y pedía un plazo máximo de seis meses para el desarrollo de esta comisión.







Según ha explicado el diputado del PP José Juan Zaplana, estos 340 ordenadores tuvieron un coste aproximado de unos 400.000 euros, y ha insistido en pedir información sobre "quién dio la orden de compra, la fecha de licitación del contrato, quién fue el proveedor", entre otros detalles administrativos.







"Nadie ha dado ninguna explicación, todos sus chiringuitos para el control de la Administración están de vacaciones perpetuas. La consellera Ana Barceló explicó en febrero que se había abierto un expediente informativo a una funcionario, que ha sido cesada de forma fulminante, y nos dijo también que no tendría objeción en llevar el asunto a la Fiscalía", ha agregado.







"Todavía no sabemos qué ha pasado, ¿tan claras han sido las irregularidades como para cesar a esta persona?, ¿quién dio la orden de compra?", ha insistido Zaplana, quien además ha acusado al Consell de haber intentado "falsificar" un documento para simular la donación de esos ordenadores.







La diputada socialista Carmen Martínez ha explicado que estos 340 ordenadores forman parte de una "mejora de contrato contemplada en la ley" y fueron entregados por la empresa suministradora sin coste alguno para la Generalitat al comprobar que su precio en el catálogo de la central de compras estaba desactualizado y que realmente habían bajado de precio.







La operación en la que se enmarca esta recepción de los ordenadores portátiles fue la compra de unos 3.000 ordenadores a unos 1.400 euros aproximadamente de media cada uno.







"Es obvio que hubo mala praxis, una irregularidad administrativa -al iniciar un procedimiento de compra de materiales a un precio más caro del de mercado- por parte de una funcionaria ya cesada, y que se debería haber formalizado la cesión de estos ordenadores de forma documental, pero no hubo mala intención y finalmente se ha conseguido la prestación para la Conselleria en esta compra", ha subrayado Martínez.







"No sobreactuemos ni convirtamos Les Corts en un plató de televisión. Se trata de un error administrativo del que se dan explicaciones y si es necesario se asumen responsabilidades", ha agregado.







El diputado de Vox David García ha secundado la propuesta del PP y ha lamentado que "la consellera de Transparencia no dice ni 'mu' en este asunto. Su dimisión es cada vez más necesaria, igual que la de la consellera de Sanidad", y se ha preguntado cómo es posible "fulminar" a una trabajadora "sin estar solucionado el expediente". "Su supremacismo moral se derrumba, señores del Botánico", ha concluido.







Por Ciudadanos -que se ha abstenido- ha intervenido la diputada Ruth Merino, quien ha reflexionado: "esto en una empresa privada se soluciona en una tarde. Alguien ha encargado esos ordenadores, alguien los ha transportado. Que se hagan públicos esos documentos".







"La consellera dijo que estaba tranquila, que había un expediente abierto y que si era necesario lo remitiría a la Fiscalía, pero de momento no lo demuestran. Más bien todo esto parece más de lo mismo, se demora, se tapa... Sinceramente, creo que los diputados de Compromís y Podem deberían mostrar algo más de interés. No hacerlo demuestra sumisión al Consell y dice muy poco de su labor".







Desde las filas de Compromís, Carles Esteve ha reprochado al PP que "se haya cansado de esperar tras pedir información a la Conselleria de Sanidad" y "sólo una semana después de hacerlo haya optado por registrar la petición para una comisión de investigación. ¿Quieren hablar de ordenadores? Yo creo que no están a la altura de lo que nos piden los valencianos en estos momentos".







Por Unides Podem ha intervenido Irene Gómez, quien ha coincidido con Esteve en que "el PP debería dedicar sus esfuerzos a lo que realmente importa, a mejorar la vida de las personas y salir juntos de la crisis".