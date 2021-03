Oltra reconoce que la recomendación sobre los días lectivos de Fallas y Magdalena fue "muy apurada"

Así se ha pronunciado, a preguntas de los medios, durante la rueda de prensa celebrada para informar de los asuntos tratados en la reunión del Pleno del Consell, después de que los consejos escolares municipales de Castelló y València hayan aprobado mantener el calendario escolar previsto en marzo a pesar de que la Generalitat recomendara que hubiera clase los días no lectivos de marzo para evitar una movilidad y contactos sociales que pudiesen agravar la situación de la pandemia.

Interpelada sobre la decisión aprobada en estos consejos escolares, Oltra ha señalado que "efectivamente" esta cuestión es competencia de estos organismos en los que están representados los sindicatos, los ayuntamientos y las ampas.

"Probablemente, el planteamiento de la recomendación llegó en términos muy apurados, sobre todo en Castelló", ha admitido en alusión a la celebración de la Magdalena. "En cualquier caso, nosotros seguiremos recomendando y conminando a toda la sociedad a cumplir estrictamente las normas en cuanto a relaciones sociales", ha añadido.

En este sentido, Oltra ha insistido en que estas fechas "no son días de fiesta" y, por tanto, "el transcurso de esos días ha de contemplar el cumplimiento estricto de las normas", en cuanto a las restricciones adoptadas sobre las reuniones sociales en espacios públicos y privados.

La portavoz del Consell ha subrayado que "lo que se quiere es evitar precisamente la propagación del virus" porque la Comunitat Valenciana aún no está "fuera de peligro", ha advertido, antes de señalar que, "aunque los datos han mejorado mucho, el virus es muy traidor y en cualquier momento puede empeorar" la situación.

Preguntada por si, cuando la comisión interdepartamental acordó efectuar la recomendación, se estudió el decretar directamente la medida, Oltra ha señalado que "se planteó desde un principio como se planteó por una cuestión competencial y falta de percha normativa", ya que los que tienen competencia sobre los días no lectivos no festivos son los consejos escolares municipales.

Asimismo, sobre si el Consell se plantea implementar medidas adicionales para evitar la propagación del virus en vista de que no habrá clases en esas fechas, Oltra ha indicado que "pocas más medidas adicionales se pueden tomar" y ha recordado que están prohibidas las reuniones sociales están ya restringidas a cuatro personas no convivientes en espacios públicos y los convivientes en ámbitos privados. "No hay fiesta y la gente trabaja", ha insistido.