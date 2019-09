Para el jefe del Consell la polémica sobre la Fundación Cical forma parte del fenómeno de la postverdad y ha defendido que José Manuel Orengo no tiene ningún tipo de incompatibilidad y la FVMP avala por unanimidad el proyecto. Por otra parte, el President espera una respuesta esta semana para reunirse con el ministro de hacienda, Cristóbal Montoro. Sobre la mesa pondrá el problema que existe con la tasa de reposición. No se plantea Ximo Puig una crisis de gobierno, asegura que no le ha molestado la campaña de Compromís que cuestiona las Diputaciones, reconoce su sintonía con Susana Díaz en algunos asuntos y todo lo contrario con Pedro Sánchez