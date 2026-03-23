Onda Trending, capítulo 58: Por tradiciones vivas

"2026, pero seguimos viviendo debates que creíamos haber superado", así resume Amira Fernández la polémica que vuelve a rodear las celebraciones de Semana Santa en Sagunto. La Cofradía de la Purísima Sangre de la localidad ha vuelto a rechazar que las mujeres puedan procesionar en la Semana Santa del municipio, tras la votación de parte de los 1.700 cofrades de la misma celebrada este fin de semana, lo que podría hacerles perder la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Este lunes Onda Trending invita a una de las mujeres que llevan años luchando para que la mitad de la población saguntina disfrute plenamente de una cita y una entidad con 500 años de historia y un peso social enorme, que de momento solo abre las puertas a los hombres. Blanca Ribelles es portavoz de la Semana Santa Inclusiva, un colectivo que en las últimas horas ha vuelto a levantar sus pancartas uniéndose con un único mensaje: "Per tradició, per igualtat".

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