Caixa Popular col·labora amb MBA League, un concurs educatiu per a xiquets sobre projectes empresarials

Caixa Popular i MBA Kids, una espècie "d'escola de negocis" per a xiquets i xiquetes, han signat un acord per a impulsar MBA League, una competició educativa d'emprenedoria per a alumnes de 7 a 18 anys, que se celebra des del 2023.

"És una iniciativa pionera on participen col·legis de tota Espanya. Els alumnes desenvolupen projectes empresarials lligats amb l'Agenda 2030 amb l'objectiu de fomentar l'actitud emprenedora", ha explicat Lucía Yagüe, una de les encarregades d'implantar MBA kids a València i directora de projectes d'MBA League.

MBA Kids s'ha implantat fa poc a la província de València. "L'objectiu és sembrar valors i actituds que formen a futures generacions amb un pla pedagògic experiencial, únic i divertit", ha assenyalat Yagüe, qui ha destacat que el material "ha sigut desenvolupat per un equip de pedagogs, empresaris i directius amb àmplia experiència en l'àmbit educatiu i empresarial".