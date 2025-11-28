Socoltie inicia su campaña navideña con la venta de adornos para empresas y particulares

Un año más el Centro Ocupacional Socoltie ha estado trabajando durante todo el año para que en estas fechas vuelvan a sorprendernos con su ya típica Navidad Solidaria. A lo largo de este 2025 los 45 chicos y chicas han elaborado en los talleres ocupacionales un bonito detalle navideño hecho artesanalmente que la ciudadanía podrá adquirir para así colaborar con la integración sociolaboral de este colectivo.

El detalle de este año es "la estrella que iluminará vuestros hogares", está elaborada con material reciclado, respetando siempre la regla de las 3 R ( reducir, reutilizar y reciclar). La manera de adquirirla a través de un donativo solidario de 12 euros es:

- Mercados municipales de Sagunto y Puerto a partir de este jueves 27 de noviembre.

- Encargos particulares y de empresa al 962678354.

- Parada en el mismo centro ocupacional los viernes.

Los chicos y chicas esperan entusiasmados como todas las Navidades que se agoten todos los centros y así sentirse realizados y realizadas como ciudadanos de pleno derecho.

Todos los detalles en esta entrevista con María José Gimeno.