Sagunto tendrá estación nueva para Alta Velocidad

LEER MÁS Una futura estación intermodal en Sagunto, a estudio entre Gobierno y Ayuntamiento

Sagunto tendrá una estación de nueva construcción dentro de la línea de alta velocidad entre València y Castelló de la Plana. En ella, harán parada los trenes AVE entre ambas ciudades y, en el futuro, los servicios adicionales que puedan circular por el Corredor Mediterráneo. Muy poco se sabe todavía sobre el proyecto: ni la ubicación, ni inversión, ni plazos temporales. En cualquier caso, un primer anuncio que ha hecho el secretario de Estado de Movilidad, José Antonio Santano, en Sagunto.

"Después de analizar el conjunto del proyecto, hemos tomado la decisión de que habrá una nueva estación de Alta Velocidad en esta ciudad", ha anunciado Santano en declaraciones a los medios de comunicación. "Tenemos, en este momento, varias alternativas posibles que queremos, lógicamente, discutir y contrastar con el Ayuntamiento", ha asegurado el secretario de Estado de Movilidad y Transportes.

"Hay, de hecho, una reunión técnica convocada de inmediato que va a determinar, de la mano del Ayuntamiento de Sagunto, cuál será la mejor ubicación de esa nueva estación de Alta Velocidad", ha adelantado José Antonio Santano en su visita a la capital comarcal de El Camp de Morvedre con motivo del anuncio de estación de nueva construcción para Alta Velocidad.

Ayuntamiento de Sagunto: "En el mapa de la Alta Velocidad"

El Ayuntamiento de Sagunto se felicita por el anuncio. El Consistorio asegura que la nueva estación de alta velocidad permitirá "poner en el mapa" a nuestra ciudad. No obstante, algunos flecos polémicos quedan por cerrar, como puedan ser, por ejemplo, el soterramiento de las actuales vías a su paso por Sagunto o la conexión de la futura estación con Puerto de Sagunto.

"Las tres alternativas incluyen un punto lanzadera que permitirá mejorar la conexión de Puerto de Sagunto con la vía de Cercanías", afirma el alcalde de Sagunto, Darío Moreno. "Esta ha sido una postura que habían defendido el Ministerio y la Generalitat con anterioridad pero pedíamos a las administraciones que se mojaran, que avanzaran, que lo incluyeran en los proyectos para que realmente pudiéramos empezar a pensar que esto era una alternativa viable para nuestra ciudadanía", reivindica Moreno.

"El Ministerio ha dado ahora un paso decidido y, por tanto, la Generalitat tendrá que acompañar también ese paso", valora el primer edil del Ayuntamiento de Sagunto en las referidas declaraciones a los medios de comunicación.

Iniciativa Porteña: "Se olvidan de Puerto de Sagunto"

Hecho el anuncio, creada la polémica… Uno de los primeros en reaccionar ha sido Iniciativa Porteña, desde donde critican duramente este nuevo proyecto al considerar que el núcleo de Puerto de Sagunto "vuelve a quedar fuera una vez más" de las políticas de movilidad de la ciudad.

"Van a favorecer a decenas de ciudadanos que cogen el AVE diariamente, puede ser, pero, sin embargo, se olvidan de los miles de porteños y porteñas que estamos padeciendo un transporte tercermundista y que, en lugar de mejorarlo, nos ofrecen una triste lanzadera para llevarnos hasta la estación a Sagunto", critica el portavoz de Iniciativa Porteña, Manuel González.

"Me parece tan asqueroso que, realmente, no me salen palabras para describir qué es lo que siento ahora mismo. Nosotros vivimos aquí, que somos casi 50.000 habitantes y que tenemos derecho a los mismos servicios que cualquier otro ciudadano de la Comunitat Valenciana", denuncia González en declaraciones a los medios de comunicación.