Onda Cero Sagunto entrega sus premios 2025 el día 27 de noviembre en la capital comarcal

Onda Cero Sagunto ha decidido galardonar en esta edición el Premio de Honor a Dña. Emilia Hernández, en reconocimiento a su destacada trayectoria y a su firme compromiso con la conservación del patrimonio histórico de la ciudad. Su labor como conservadora, y posteriormente como directora del Museo Arqueológico de Sagunto, ha sido clave en la protección y difusión del legado cultural del municipio.

En la categoría de Economía, el galardón recae en D. Juan Planes, impulsor del desarrollo económico y del sector hotelero en El Camp de Morvedre gracias al proyecto del nuevo Hotel Lunic, el primer establecimiento directamente vinculado a la futura gigafactoría de Volkswagen-PowerCo. El jurado ha valorado especialmente el potencial de esta iniciativa para elevar la calidad y competitividad de la oferta hotelera de la comarca.

El Premio Onda Cero a la Iniciativa Cultural reconoce al proyecto ‘El Pick-Up’, que durante tres décadas ha contribuido a la difusión de la música de los años sesenta a través de los micrófonos de Onda Cero Sagunto. Este grupo de aficionados a la música, liderado por Ximo Ginés, también ha promovido diversos espectáculos y encuentros musicales que han dinamizado la actividad cultural de la ciudad, un aspecto que el jurado ha considerado de especial relevancia.

En la categoría de Iniciativa Social, el galardón es para ‘La Ruta del Cine de Algar de Palància’, destacando el reciente papel de este municipio como escenario del rodaje de la película L’àvia i el foraster y del anuncio de la campaña de verano 2024 de la Lotería de Navidad. El jurado ha subrayado la implicación del Ayuntamiento, los comercios y la ciudadanía en la promoción y apoyo a estas producciones.

El Premio a la Iniciativa Solidaria se concede a D. Alejandro Samper por su proyecto ‘Con la diabetes en la mochila’, una iniciativa que lo llevó a recorrer a pie el Camino de Santiago para recaudar fondos destinados a la investigación de la diabetes tipo 1. El jurado destaca su espíritu de superación y su voluntad de transformar la experiencia personal en una acción solidaria continua.

En la categoría de Arte, el jurado reconoce a la Unió Musical d’Algimia d’Alfara por los excelentes resultados obtenidos en 2025: primer premio y mención de honor en la sección tercera del Certamen Provincial de Bandas de Música de la Diputació de València; primer premio y mención de honor en el Certamen Internacional de Bandas de Música “Ciudad de València”; y primer premio y mención de honor en el Certamen de Bandas de Música de la Comunitat Valenciana.

Finalmente, el Premio de Deporte se otorga a Marta Ojeda por su extensa y exitosa trayectoria en el ámbito de la lucha olímpica. Entre los numerosos logros que acumula, destaca su reciente triunfo en el Campeonato de España Senior en la categoría de 65 kg. El jurado ha querido resaltar también su permanencia en la Selección Española desde 2015 y su notable palmarés, que incluye 14 oros, 4 platas y 5 bronces en competiciones nacionales.

El jurado de los XVIII Premios Onda Cero Sagunto ha estado compuesto por: Antonio Domínguez Risco, director regional de Onda Cero Comunitat Valenciana; Inmaculada Royo Navarro, directora de Ventas de OCR Comunitat Valenciana; Lorena Gabaldón, directora de Ventas de Valencia; Amparo Piqueres Angulo, jefa de Informativos de OCR Comunitat Valenciana; Sergi Beltran Garrido, responsable de Informativos de Onda Cero Sagunto; María José Gimeno Cardona, directora del programa Más de Uno Sagunto.