'Asecam y sus empresas'

Neumáticos Civera, más de setenta años de experiencia en el sector

Desde la empresa ofrecen de forma gratuita asesoramiento y comprobación de la presión de las ruedas

María José Gimeno

sagunto |

Neumáticos Civera es la empresa elegida esta semana para el espacio Asecam y sus empresas. Leticia Civera, gerente junto a su hermana Sandra, nos ha contado la historia de esta empresa asentada en la ciudad. Tres generaciones y más de setenta años al servicio de los conductores valencianos. En el centro operativo de Puerto de Sagunto, siempre ofrecen el mejor servicio de neumáticos y mecánica rápida a los conductores valencianos.

En Neumáticos Civera disponen de una amplia gama de modelos de neumáticos de las marcas Continental, Bridgestone, Firestone, Goodyear, Michelín, Pirelli, Uniroyal, Barum, Sportiva, BestDrive, General Tire y Mabor, para adaptarse a todos los presupuesto, ya que no todos los vehículos y conductores circulan de la misma manera ni con la misma intensidad.

Disponemos de instalaciones, personal, maquinaria y stock para atender turismos, SUV, 4×4, furgonetas y motos, sin lista de espera. También se desplazan a por el vehículo donde indique el cliente. Y, por supuesto, dan servicio a todo tipo de vehículos...camión, autobús, vehículo industrial, vehículos de obra pública y tractores.

En esta entrevista con María José Gimeno, todos los detalles.

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