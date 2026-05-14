Neumáticos Civera, más de setenta años de experiencia en el sector

Neumáticos Civera es la empresa elegida esta semana para el espacio Asecam y sus empresas. Leticia Civera, gerente junto a su hermana Sandra, nos ha contado la historia de esta empresa asentada en la ciudad. Tres generaciones y más de setenta años al servicio de los conductores valencianos. En el centro operativo de Puerto de Sagunto, siempre ofrecen el mejor servicio de neumáticos y mecánica rápida a los conductores valencianos.



En Neumáticos Civera disponen de una amplia gama de modelos de neumáticos de las marcas Continental, Bridgestone, Firestone, Goodyear, Michelín, Pirelli, Uniroyal, Barum, Sportiva, BestDrive, General Tire y Mabor, para adaptarse a todos los presupuesto, ya que no todos los vehículos y conductores circulan de la misma manera ni con la misma intensidad.



Disponemos de instalaciones, personal, maquinaria y stock para atender turismos, SUV, 4×4, furgonetas y motos, sin lista de espera. También se desplazan a por el vehículo donde indique el cliente. Y, por supuesto, dan servicio a todo tipo de vehículos...camión, autobús, vehículo industrial, vehículos de obra pública y tractores.

En esta entrevista con María José Gimeno, todos los detalles.



