Jabalíes en Sagunto: El Ayuntamiento pide cambiar el protocolo de recogida de estos animales

LEER MÁS El Camp de Morvedre extrema sus tratamientos antimosquitos tras un caso de Virus del Nilo

El Ayuntamiento de Sagunto quiere cambiar el protocolo de recogida de animales de la vía pública y, más concretamente, los pasos a seguir con los jabalíes. A día de hoy, la institución encargada de recoger a los jabalíes es el Consistorio pese a tratarse de una competencia autonómica, de la Generalitat.

"Cabe destacar que, al tratarse de animales silvestres, no son de competencia municipal", afirma el concejal de Sanidad del Ayuntamiento de Sagunto, Javier Timón, en una entrevista en 'Más de Uno Sagunto'. "A día de hoy, cuando surgen estos casos, es el Ayuntamiento el que se tiene que encargar no solamente de la recogida sino también del traslado al centro de recuperación de animales de la Conselleria, coste con el que no cuenta el Ayuntamiento y que no es de su competencia", asegura Timón en Onda Cero.

Por ello, el Ayuntamiento de Sagunto ha solicitado ya una reunión con la Generalitat para tratar de dar una respuesta a esta encrucijada. "O bien que la Conselleria ponga los medios necesarios para que sean ellos, como administración competente, los que organicen la recogida y el traslado o bien, de alguna forma, mediante algún tipo de convenio con el que se compense al Ayuntamiento por la prestación de este servicio", plantea el concejal de Sanidad de la capital comarcal de El Camp de Morvedre.