Font de Quart de les Valls: Frente común institucional por su futuro, amenazado por la sequía

La Font de Quart de les Valls atraviesa un escenario ciertamente complicado debido a la actual sequía. El paraje natural, de referencia en El Camp de Morvedre y sus alrededores, se encuentra completamente seco desde hace un mes, según Acció Ecologista-Agró, desde donde aseguran haber tenido que trasladar parte de los peces de la Font de Quart a otro punto de nuestra comarca porque, allí, se habían quedado literalmente sin oxígeno.

Ahora, las diferentes instituciones implicadas en el paraje natural comienzan a coordinarse para dar una respuesta ante tal emergencia hídrica. La Junta de Govern de les Aigües de la Font de Quart, la Generalitat, la Confederación Hidrográfica del Júcar y los municipios de la zona han acordado una mesa de trabajo para, de manera coordinada, seguir la situación y buscar soluciones.

"Los técnicos de la Conselleria de Medio Ambiente han estado in situ en la Font. Nosotros les hemos acompañado para asegurarnos de que las especies de peces no estaban catalogadas y que no había ningún problema en la retirada cuando apareciesen muertos", explica la presidenta de la Junta d'Aigües de la Font de Quart y alcaldesa de Almenara, Estíbaliz Pérez. "También contactamos con la Confederación para ver qué medidas pueden tomar y las autorizaciones pertinentes para poder hacer la limpieza", añade Pérez.

El análisis de la Junta d'Aigües de la Font de Quart es, en líneas generales, el mismo que hace Acció Ecologista-Agró: se avecina un verano complicado por la sequía, no únicamente en la Font de Quart de les Valls sino en el conjunto de El Camp de Morvedre. Por ello, la Junta d'Aigües reivindica la conveniencia de esta mesa de diálogo a cuatro entre la entidad rectora, la Generalitat, la Confederación y los ayuntamientos.

"Estos últimos días, [la Font de Quart] está un poco más llena porque ha llovido en el interior pero, dada la situación general que estamos viviendo, está más que claro que este verano vamos a sufrir mucho y que los días de sequía se van a alargar en el tiempo", defiende la presidenta de la Junta d'Aigües de la Font de Quart y alcaldesa de Almenara, Estíbaliz Pérez. "Por ello, la necesidad de coordinar y ponernos en contacto con la Conselleria de Medio Ambiente y, también, con la Confederación Hidrográfica del Júcar", concluye Pérez.