ENTREVISTA

La arqueóloga Emilia Hernández, Premio de Honor de Onda Cero Sagunto 2025

Los premios Onda Cero Sagunto se entregan este jueves a las 20:00h en el Restaurante Mirador de la capital comarcal

María José Gimeno

Sagunto |

Emilia Hernández ha pasado por los micrófonos de Onda Cero Sagunto dos días antes de recibir el Premio de Honor de esta cadena.

Onda Cero Sagunto reconoce su implicación y trayectoria con el patrimonio histórico de la ciudad a lo largo de su extensa carrera profesional. Primero, como conservadora del Museo Arqueológico de Sagunto; después, como directora del mismo Museo. Esta casa destaca, además, su involucración en las diferentes excavaciones arqueológicas que han ido sucediéndose en la ciudad. En definitiva, toda una vida ligada personal y profesionalmente a la conservación, defensa y puesta en valor del patrimonio histórico local.

Todos los detalles en esta entrevista de Más de Uno Sagunto, con María José Gimeno.

