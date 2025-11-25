La arqueóloga Emilia Hernández, Premio de Honor de Onda Cero Sagunto 2025

Emilia Hernández ha pasado por los micrófonos de Onda Cero Sagunto dos días antes de recibir el Premio de Honor de esta cadena.

Onda Cero Sagunto reconoce su implicación y trayectoria con el patrimonio histórico de la ciudad a lo largo de su extensa carrera profesional. Primero, como conservadora del Museo Arqueológico de Sagunto; después, como directora del mismo Museo. Esta casa destaca, además, su involucración en las diferentes excavaciones arqueológicas que han ido sucediéndose en la ciudad. En definitiva, toda una vida ligada personal y profesionalmente a la conservación, defensa y puesta en valor del patrimonio histórico local.

Todos los detalles en esta entrevista de Más de Uno Sagunto, con María José Gimeno.