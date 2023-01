"Disculpas si no he estado a la altura": Gerard Albaladejo se despide del Saguntino

El entrenador catalán, Gerard Albaladejo, ha dejado de ser ya, oficialmente, técnico del Atlético Saguntino. La salida del míster de los 'romanos' se ha producido de manera precipitada durante las últimas horas, con un comunicado en la tarde del domingo en que el club aseguraba haber llegado a esta decisión "de mutuo acuerdo" entre las dos partes. Hoy, Albaladejo ha ofrecido una esperada rueda de prensa que, finalmente, ha acabado por convertirse en su mensaje final de despedida, en que el técnico de los del Nou Camp de Morvedre ha pedido disculpas a la afición saguntina si en alguna ocasión no ha logrado estar a la altura, ha dicho.

"Me sabe mal haber llegado a este punto, de no haber cumplido los objetivos marcados, pero así es el fútbol. Toca bajarme del barco", ha explicado el catalán Gerard Albaladejo en declaraciones ante los medios de comunicación. "Para nosotros, queda todo lo que hemos trabajado aunque es verdad que ahora no nos estaban saliendo las cosas pero esto es fútbol y toca mirar para adelante. Gracias por vuestro apoyo, por vuestra ayuda, por vuestro reconocimiento al esfuerzo", ha añadido el hasta ahora técnico del Atlético Saguntino. "Disculpadme si, en algún momento, no he estado a la altura de lo que esperabais", ha concluido Albaladejo en la citada rueda de prensa.

Con todo, el entrenador catalán ha liderado al Saguntino en un total de veintiún partidos, dos de ellos de Copa del Rey, frente al Amorebieta y al Rayo Vallecano. Precisamente y pese a haber logrado acceder a un torneo tan destacado como la Copa, la realidad es que los del Nou Camp de Morvedre venían arrastrando una racha muy negativa con derrotas consecutivas en las últimas cuatro jornadas, frente al Hércules, el Peña Deportiva, el Ibiza y, también, este domingo frente al Formentera.