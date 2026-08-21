Villajoyosa ultima los detalles de la organización de la salida de la etapa 9 de la Vuelta Ciclista a España

Villajoyosa será el escenario de la salida de la etapa 9 de la 81 edición de La Vuelta Ciclista a España que llegará hasta la Sierra de Aitana el domingo 30 de agosto. El municipio ultima ya todos los detalles para la organización de este evento que reunirá a miles de personas, entre deportistas, aficionados, vecinos y visitantes.

El Alcalde Marcos Zaragoza; el concejal de Deportes, Peyo Lloret; el concejal de Seguridad Ciudadana, Jaime Santamaría; la concejal de Turismo, Rosa Llorca; el concejal de Playas y Juventud, Carlos Soler; y la concejala de Escena Urbana, Ana Alcázar, han acudido este viernes, junto a técnicos de las diferentes áreas implicadas, al paseo de la playa Centro para ultimar los últimos detalles de organización y logísticos que necesita un evento deportivo de esta envergadura.

El Alcalde Marcos Zaragoza explicó que “Villajoyosa es por primera vez el punto de partida de una de las etapas más impresionantes y con más dificultad de La Vuelta ciclista. Tenemos todo ya organizado para que la salida y el recorrido por el municipio cuente con todo lo necesario y cumpla todos los requisitos y medidas de seguridad”. El primer edil añadió que “vamos a ser protagonistas de un evento único que llevará el nombre de Villajoyosa más allá de nuestras fronteras y que nos sitúa en el mapa de las ciudades centradas en promocionar el deporte”.

La etapa 9 partirá a pie de playa, desde el paseo de la playa Centro de Villajoyosa, el próximo 30 de agosto y recorrerá 187 kilómetros con 5.100 metros de desnivel en una etapa que promete ser la más dura y explosiva de la edición de 2026 con seis puertos de montaña.

El pelotón ciclista realizará una salida neutralizada desde primera línea de playa que recorrerá la Costera la Mar, avenida País Valencià, calle Barranquet, avenida Benidorm, calle Colón, rotonda de la avenida del Puerto, la carretera que cruza la partida del Secanet para enlazar con la CV-759 hacia Finestrat.

El concejal de Deportes, Peyo Lloret, afirmó que “el día 30 de agosto, Villajoyosa será el epicentro del ciclismo. La etapa recorrerá varias calles del municipio desde donde vecinos y visitantes podrán ver el paso de los ciclistas en una de las etapas que seguro que marca un antes y después en esta competición ciclista”.

El edil del área explicó que la organización de este evento deportivo “lleva aparejado que tengamos que restringir el acceso a algunas calles y zonas desde el viernes, 28 de agosto, por lo que pedimos disculpas a los vecinos y comprensión para esos días”.

La zona de paddock de los equipos ciclistas estará ubicada en la zona del parque de l’Antoneta y la calle Méndez Núñez, por lo que quedará prohibido el paso y estacionamiento de vehículos desde el viernes, 28 de agosto, hasta la finalización y desmontaje del evento.

Además, las calles por donde transcurre el recorrido de la etapa el 30 de agosto, también quedarán cortadas al tráfico, así como algunas adyacentes. El Ayuntamiento de Villajoyosa informará en los próximos días de horarios y cuáles son todos los viales afectados por las restricciones de tráfico.

La etapa 9 de La Vuelta

La etapa 9 de altísima montaña se celebrará el 30 de agosto y recorrerá 187 kilómetros desde Villajoyosa a Finestrat, La Nucia, Polop, Callosa d’en Sarrià, Bolulla, Tàrbena, Parcent, Orba, Tormos, Sagra, Pego, L’Atzúbia, Benirrama (Vall de Gallinera), Benialí (Vall de Gallinera), Alcalà de la Jovada (La Vall d’Alcalà), Tollos, Fageca, Quatretondeta, Gorga Benilloba, Benasau, Alcoleja, Penàguila, Benifallim, La Torre de les Maçanes, Relleu y Sella.

La subida a los míticos Alto de El Miserat, de primera categoría, y Puerto de Tudons, de segunda, serán dos de los momentos clave de la carrera, que vivirá su punto álgido durante el ascenso a la Sierra de Aitana, una de las cimas históricas de La Vuelta que regresa tras una década de ausencia, precisamente el año en el que se cumple el 25 aniversario de su estreno en la competición.